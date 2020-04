Le fave sono legumi? Ecco la risposta sorprendente

Con i mesi caldi arrivano sulle tavole degli italiani le fave, gustosissime da gustare sia da sole che aggiunte a varie ricette. Le fave sono ricche di minerali e per questo molto salutari. Le fave sono legumi? Oppure sono ortaggi? Risponderemo a questa domanda nel prosieguo di questo articolo.

Le proprietà delle fave

Le fave dal punto di vista nutrizionale sono ricche e salutari, infatti contengono proteine, fibre, carboidrati, acqua e sali minerali, tra questi ultimi i più presenti sono: potassio, magnesio, ferro, selenio e rame. In più hanno una buona quantità di vitamine e acido ascorbico.

Il quantitativo di ferro che in esse è contenuto, risulta utile per combattere l’anemia, ma anche le foglie essiccate si possono usare per agevolare la diuresi.

I benefici delle fave

Mangiare fave vuol dire apportare al nostro organismo diversi benefici oltre quelli già citati, infatti se si consumano fresche hanno un apporto calorico molto basso, pari a 41 per 100 grammi, mentre se mangiate cotte arrivano a contenere anche 90 calorie; ecco perchè è consigliabile consumarle crude.

Le fave fresche contengono Levodopa, un amminoacido che aiuta a migliorare la concentrazione di dopamina nel cervello e lo stesso amminoacido viene usato come ingrediente di farmaci per curare il Morbo di Parkinson, proprio per questo le fave sono soggette a diversi studi per capire se possono essere utile nella cura di questa grave patologia.

Essendo molto ricche di fibra alimentare favoriscono il buon funzionamento dell’intestino. Sono inoltre diuretiche e benefiche per reni e apparato urinario.

Ricordiamo inoltre che le fave fresche dopo essere state sbollentante possono essere tranquillamente congelate.

Controindicazioni delle fave

Nelle persone affette da favismo può essere dannoso anche solo l’entrare in un luogo in cui sono presenti fave, quindi che è affetto da questa patologia deve stare molto attento a non avvicinarsi alle fave.

E’ importantissimo mangiare le fave solo dopo aver tolto l’escrescenza posta lateralmente.

Le fave sono legumi?

Assolutamente sì! Anche se spesso vengono definite ortaggi o addirittura verdure, le fave sono a tutti gli effetti dei legumi provenienti dalla pianta della famiglia fabaceae e cioè leguminosa.