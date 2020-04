Bere zenzero con il tè serve a bruciare i grassi? La risposta della medicina

Bere zenzero con il tè serve a bruciare i grassi? Sembrerebbe proprio di sì, almeno secondo alcune testimonianze seppur non scientificamente provate. Questo infuso è ritenuto un ottimo bruciagrassi, perchè ha una funzione dimagrante ed energizzante. Il consiglio è di berlo durante la giornata sia caldo che freddo a seconda delle preferenze personali.

Questa tisana è rivolta soprattutto a coloro che svolgono attività fisica, infatti è consigliato di completare il movimento fisico con una tazza di tè allo zenzero dopo i pasti, così facendo nel giro di cinque settimane si dovrebbe raggiungere un peso corporeo ideale.

Il merito della potenza di questo infuso sarebbe da attribuire allo zenzero, che aiuta ad avere una digestione migliore, grazie alle sue proprietà naturali che provocano il movimento regolare dello stomaco e dell’intestino crasso e tenue. Grazie allo zenzero, quindi, gli alimenti vengono processati molto meglio e i nutrienti vengono sintetizzati in maniera adeguata, disfacendovi di tutto ciò di cui non si ha bisogno. Lo zenzero, inoltre, ha un effetto termogenico.

Come si prepara questa tisana

Il procedimento di preparazione della tisana composta da zenzero e tè è molto semplice. Occorrono 5 cm di radice fresca di zenzero, mezzo litro di acqua, 1 cucchiaino di fiori di sambuco essiccati, 1 cucchiaio di miele bio. Bisogna sbucciare lo zenzero fresco e tagliarlo a fettine sottili, per poi metterle in un pentolino insieme all’acqua e ai fiori di sambuco. Far bollire per 10 minuti per avere una tisana più delicata. Se si vuole, invece, una bevanda più forte ed intensa occorre lasciar bollire il tutto per una ventina di minuti. A questo punto aggiungere del tè verde. Una volta che la tisana è pronta occorre toglierla dal fuoco. Filtrare lo zenzero e i fiori. Lasciare raffreddare per 5 minuti e aggiungere il miele. La tisana bruciagrassi è pronta per essere bevuta.

I benefici della tisana zenzero e tè

Abbiamo già ampiamente specificato di come questa tisana sia ottima per bruciare i grassi, ma bisogna riporre massima attenzione nell’uso dello zenzero, infatti è sconsigliato a coloro che assumono medicinali per il diabete o per la pressione arteriosa. Inoltre lo zenzero non è nemmeno indicato per le donne in gravidanza e in fase di allattamento.

Con lo zenzero si possono trattare disturbi come il mal d’auto, il mal di mare, la nausea mattutina, questo grazie alla presenza di una sostanza: il gingerolo. Il gingerolo riduce le contrazioni dell’apparato intestinale e agisce contro il mal di stomaco. Ecco perché viene spesso utilizzato per combattere la nausea.

Lo zenzero è molto efficace anche per altri malanni come: raffreddori, l’influenza, la febbre, la tosse, l’influenza, l’emicrania e i dolori articolari, per ridurre il livello del colesterolo dannoso e migliorare la memoria.