Il mascarpone congelato fa bene o male? Ecco la verità

Il mascarpone congelato fa bene o male? A questa domanda non esiste nemmeno risposta, perchè il mascarpone è uno di quei formaggi che non va mai congelato. C’è chi afferma il contrario ed è sbagliatissimo, perchè questo formaggio una volta congelato perde la sua soffice cremosità. La parte grassa del mascarpone, infatti, si separa da quella acquosa e si formano dei grumi.

Se proprio si vuole tentare di congelarlo allora bisogna prima lavorarlo e poi aggiungere dello zucchero, perchè quest’ultimo assorbirà la parte liquida del mascarpone. Scongelato, però, il mascarpone va usato solo per la preparazione di dolci.

I cibi che non vanno mai congelati

Il mascarpone rientra nella categoria quindi dei cibi che non vanno mai congelati, ma in questa stessa categoria troviamo tanti altri alimenti.

Uno di questi sono le patate, che non vanno congelate ne crude ne cotte, ma solo conservate in un luogo asciutto e non alla luce del sole.

Tutti i formaggi freschi sono assolutamente da non congelare, mentre quelli stagionati e semi-duri si possono mettere nel freezer avvolgendoli nella pellicola trasparente o inserirli in una busta per congelatore e lasciarli in freezer per non più di 6 mesi.

La pasta e il riso se già cotti, una volta congelati perdono sapore e consistenza, stesso discorso per le verdure a foglie verdi, che essendo ricche di acqua perdono completamente sapore se congelate.

Congelare i cibi può essere pericoloso?

Congelare i cibi non vuol dire mettersi al riparo da eventuali attacchi di batteri, infatti questi continuano a vivere durante il periodo di congelamento, muiono solo con una buona cottura.

Ma il vero problema dei cibi congelati è un altro. Quando decidiamo di conservarli nel freezer dobbiamo anche essere coscienti che molte delle proprietà nutritive degli alimenti andranno perdute e quindi non mangeremo più cibi che possono essere salutari. Alcuni nutrizionisti sconsigliano il congelamento dei cibi perché si va incontro ai dolori muscolari. Il sintomo che nei cibi congelati mancano i sali minerali essenziali.

Il mascarpone si può mangiare con il diabete?

NO! Il mascarpone come tutti gli altri formaggi ricchi di grassi sono assolutamente da evitare per coloro che hanno il diabete. Possono essere invece mangiati, ma non per più di 2 volte a settimana, formaggi come a ricotta di vacca, il fior di latte, primo sale, i formaggi freschi.

Il mascarpone rientra nella dieta dei vegetariani?

In effetti il mascarpone può rientrare nell’alimentazione dei vegetariani e dei vegani, perchè è prodotto senza caglio animale. Il caglio utilizzato per il mascarpone è infatti composto da una combinazione di acido e alte temperature in grado di renderlo di quella consistenza cremosa che tutti conosciamo. Il mascarpone è un ingrediente versatile in cucina che, per il suo sapore delicato e la consistenza cremosa, si presta alla realizzazione di dolci.