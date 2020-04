Bere latte di soia la sera fa bene? Ecco la verità

Il latte di soia è una bevanda di originale vegetale e per questo fa parte dell’alimentazione dei vegetariani e dei vegani, ma anche da coloro che sono intolleranti al lattosio. Bere il latte di soia la sera fa bene? E’ questa una domanda ricorrente alla quale risponderemo di seguito.

Le proprietà del latte di soia

Il latte di soia è una bevanda ipocalorica, infatti in 100 ml. sono contenute appena 32 kcal. Questa bevanda è composta per poco più della metà da grassi insaturi, il resto sono proteine e carboidrati, oltre a sali minerali come il calcio, il potassio, il sodio, il fosforo, il ferro e vitamine del gruppo B.

Il latte di soia ha un basso indice glicemico, non contiene lattosio, è ricco di fitoestrogeni. Aiuta la salute delle ossa e previene l’insorgenza di patologie degenerative dello scheletro come l’osteoporosi, contrasta i sintomi della menopausa nelle donne, contrasta i funghi come la candida grazie alle sue proprietà antifungine.

Riduce il colesterolo cattivo (LDL), contrasta l’ingrossamento del fegato, previene disturbi dell’apparato gastrointestinale come reflusso e gastrite. Il latte di soia serve anche perdere peso: gli isoflavoni e le proteine contenuti in questa bevanda stimolano il rilascio dell’ormone che riduce la fame e stimola il senso di sazietà.

Bere il latte di soia la sera fa bene? Ecco cosa devi sapere

Come abbiamo riportato, il latte di soia è ricco di benefici per la nostra salute e fa benissimo anche se bevuto di sera, anzi, ha anche altri benefici, infatti aiuta a dormire meglio ed è utile berlo anche per perdere peso.

Un frullato proteico a base di latte di soia è la bevanda ideale da sorseggiare qualche volta la sera, prima di andare da dormire. Questo perché il latte di soia è ricco di triptofano, un amminoacido capace di diminuire i livelli di cortisolo nel sangue, l’ormone dello stress che causa gli eccessi di adipe addominali.

Controindicazioni del latte di soia

Anche il latte di soia però può avere delle controindicazioni, soprattutto se bevuto da persone che soffrono di determinate condizioni patologiche.

I soggetti che presentano il problema di disfunzioni tiroidee o assumono farmaci per la tiroide devono evitare di bere il latte di soia. Gli isoflavoni contenuti nella bevanda possono infatti interferire con la funzionalità tiroidea.

Infine il latte di soia può poi creare fastidi intestinali alle persone che soffrono della sindrome dell’intestino irritabile. Sintomi tipici e caratteristici, in questo caso, sono il notare un gonfiore addominale prominente, il soffrire di meteorismo e flatulenza, il sentire forti crampi addominali, l’avere eccessive scariche di diarrea quotidiane o, al contrario, soffrire improvvisamente di stitichezza.