Bere birra tutti i giorni: cosa succede al nostro corpo?

La birra è tra le bibite più bevute al mondo, una di quelle a cui è molto difficile resistere anche perchè negli ultimi decenni ne sono state create di tutti i tipi e per tutti i palati. Esiste la classica birra chiara, la rossa, doppio malto, strong, giusto per citarne alcune e poi il gusto di questa bibita può essere assaporato anche da colori che sono astemi, dato che esistono birre analcoliche. E’ praticamente impossibile quindi sfuggire a questa bevanda dalle origini antichissime.

E’ importantissimo comunque bere sempre con responsabilità, perchè bere birra tutti i giorni può risultare davvero molto preoccupante per la nostra salute.

Le caratteristiche della birra

Gli ingredienti base per creare una birra sono: acqua, luppolo, malto d’orzo e lievito, poi ci può essere l’aggiunta di altri ingredienti a seconda del tipo di birra che si vuole produrre. Come si può evincere, gli ingredienti base sono tutti naturali e di conseguenza le calorie di questa bibita non sono troppo elevate.

I benefici della birra

Se bevuta in modo coscienzioso, la birra può apportare anche dei benefici alla nostra salute, perchè contiene vitamine, fibre e antiossidanti.

La presenza di Vitamina B6 contenuta nella birra aiuta a rinforzare il sistema immunitario, mentre la Vitamina B12 contribuisce alla formazione di globuli rossi e aiuta le funzioni del sistema nervoso.

Le fibre invece come si sa, aiutano la digestione e migliorano il transito intestinale. Infine la birra contiene polifenoli, antiossidanti molto potenti, che combattono i radicali liberi, considerati una delle cause principali dell’invecchiamento della pelle.

Secondo molti medici bere un solo bicchiere di birra al giorno può aiutare a mantenere alti i livelli del colesterolo buono (HDL), e ciò offre diversi vantaggi per la salute: per esempio, aiuta nella prevenzione dei problemi cardiovascolari.

Sempre un bicchiere al giorno può difendere anche il cuore da diverse patologie.

Bere birra tutti i giorni: ecco perchè non farlo

Ritorniamo al punto principale di questo articolo e cioè a cosa accade se si beve birra tutti i giorni.

Come già accennato se si beve solo un bicchiere al giorno allora la nostra salute può trarne dei vantaggi, ma comunque bisogna prestare molta attenzione ad alcuni particolari.

Bisogna bere birra tradizionale, perchè è quella meno calorica, altrimenti si corre il rischio di un aumento del peso in tempo relativamente breve.

E’ importante bere birra durante i pasti e mai a stomaco vuoto e le quantità consigliate di consumo giornaliere sono di 330 ml per le donne, e 660 ml per gli uomini.

Logicamente tutto cambia se si bevono quantità più alte di birra, in quel caso si mette a serio rischio la propria salute a partire da danni al fegato, che possono essere anche fatali.

Inoltre vi ricordiamo che le bibite alcoliche non vanno mai bevute prima di mettersi alla guida, questo per la vostra salute e per quella degli altri. Quindi buona birra a tutti, ma sempre con intelligenza e moderazione!