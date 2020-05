Mangiare radicchio tutti i giorni fa bene? Ecco cosa può succedere

Il radicchio è uno degli ortaggi più particolari, con le sue foglie di color rosso, verde o anche variegate, la sua caratteristica è quella di avere un gusto tendenzialmente amarostico. Nonostante esistano diverse varietà di questo ortaggio, tutte hanno le stesse proprietà benefiche. Mangiare radicchio tutti i giorni fa bene? E’ questa una domanda molto ricorrente alla quale daremo una risposta nel prosieguo di questo articolo.

Come mangiare il radicchio

Il radicchio è molto versatile, può essere consumato sia crudo che cotto, dipende molto anche dalla varietà in questione. Lo si può consumare da solo, come contorno, ma lo si può anche utilizzare anche crudo come se fosse una semplice insalata, da solo o in abbinamento ad altre verdure, oltre ad ingrediente per delle ricette più elaborate come ad esempio dei risotti, con dei formaggi e così via.

Proprietà del radicchio

Il radicchio è ricco di acqua, ma contiene in buona quantità anche vitamine e sali minerali.

Le vitamine più abbondanti sono la vitamina A, la vitamina C e alcune vitamine del gruppo B, mentre per quanto concerne i minerali, i più abbondanti sono il potassio, il fosforo, il magnesio, il calcio e il ferro.

Per quanto riguarda i macronutrienti, tra i carboidrati sono apportati gli zuccheri, ma non in quantitativi eccessivi, molto più abbondanti, invece, sono le fibre.

Inoltre contiene acidi grassi per lo più quelli insaturi, non sono presenti in quantità eccessive invece le proteine, le quali sono anche a basso valore biologico.

Molto presenti nel radicchio sono gli antiossidanti e ad altri principi attivi come ad esempio le antocianine, responsabili anche della particolare colorazione di questo ortaggio, presenti anche i carotenoidi.

Non c’è alcuna traccia di lattosio e questo rende il radicchio adatto a coloro che sono intolleranti a questa sostanza, così come non vi sono tracce di glutine ed istamina.

L’apporto energetico è abbastanza basso e quindi le calorie non sono tante, ecco perchè questo ortaggio è indicato per coloro che seguono una dieta dimagrante, anche perchè apporta un forte senso di sazietà.

Mangiare radicchio tutti i giorni fa bene?

Abbiamo elencato le proprietà di questo ortaggio e da per questo si può facilmente intuire che lo si può consumare tranquillamente tutti i giorni, perchè apporta diversi benefici al nostro organismo.

Il radicchio infatti, contrasta il colesterolo cattivo, riduce l’assorbimento degli zuccheri, azione antiossidante, contrasta l’azione dei radicali liberi, protegge gli occhi e la vista, previene alcune patologie, insomma una manna per la nostra salute.

Non succede nulla di particolare se si va a mangiare il radicchio tutti i giorni, si beneficia delle sue proprietà anche se lo si consuma in modo meno frequente, ma a lungo andare potrebbe essere pericoloso un suo consumo eccessivo.

L’abuso è l’unico fattore che può danneggiare in un certo senso la salute, ma solo perchè l’organismo ha sempre e comunque bisogno di una dieta variegata per funzionare al meglio, quindi si consiglia di non abusare del radicchio, consiglio che vale per qualsiasi alimento.