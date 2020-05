Mangiare un cetriolo al giorno: ecco cosa accade

Il cetriolo è tra gli ortaggi più usato nelle insalate, perchè è fresco e dal sapore molto deciso che da gusto a tutta la pietanza. E’ molto usato anche nei fast-food all’interno dei panini e nei ristoranti giapponesi per accompagnare il famosissimo sushi. Il cetriolo però oltre ad essere molto gustoso è ricco di benefici per la nostra salute, grazie alla quantità di proprietà nutrienti che contiene. Per tale motivo mangiare un cetriolo al giorno è consigliato, di seguito vi spiegheremo il perchè.

I benefici del cetriolo

Il cetriolo è composto per il 95% da acqua e questo lo rende estremamente utile per l’idratazione del nostro organismo, infatti mangiandolo si eliminano le tossine che si depositano all’interno del nostro corpo.

Contiene un grosso quantitativo di Vitamina B e C e quindi mangiato al naturale o consumato anche sotto forma di centrifuga soprattutto la mattina, diventa un toccasana per la salute.

Nel cetriolo sono presenti i lignani, che contribuiscono a prevenire alcuni tumori come quello ovarico, al seno o della prostata.

E’ ottimo per chi segue una dieta dimagrante, perchè è poco calorico ed in più ha un forte potere saziante, quindi mangiato lontano dai pasti aiuta a prevenire attacchi di fame, in più il suo effetto detox, contribuisce inoltre nel rendere ancor più efficace qualsiasi regime dietetico.

Chi è reduce da una sbornia può ricorrere al cetriolo per riprendersi, perchè mangiare qualche fetta di questo ortaggio riduce gli effetti indesiderati del post-sbornia come i fastidiosi mal di testa, questo grazie alla presenza di zuccheri, alla Vitamina B e agli elettroliti, tutte e tre sostanze unite ripristinano le sostanze indebolite dall’uso smoderato di alcol.

Mangiare un cetriolo al giorno fa bene? Questa la verità

Mangiare un cetriolo al giorno fa più che bene alla nostra salute, perchè ci aiuta a restare in forma senza faticare troppo e per lo più arricchisce la nostra cucina col sul sapore unico. Quello che non bisogna fare è abusare di questo ortaggio, perchè l’abuso non è mai consigliato per nessun alimento salutare o meno che sia, quindi va sempre consumato nelle dosi giuste e non per sostituire altri cibi, perchè l’organismo per restare in salute ha bisogno di tante altre sostanze benefiche oltre a quelle contenute nel cetriolo.

Logicamente non può essere mangiato questo ortaggio da coloro che ne sono allergici o che soffrono di colon irritabile, perchè in questi casi si va incontro ai classici sintomi allergici e a gonfiori o disturbi all’apparato digerente. Se si è all’oscuro di essere allergici è meglio prima iniziare a consumare il cetriolo in piccolissime quantità per vedere se ci sono effetti negativi.