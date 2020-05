Bere latte ogni giorno fa bene? Ecco cosa succede al nostro corpo

Il latte è probabilmente la bevanda più consumata al mondo, soprattutto a colazione o prima di andare a dormire, eppure negli ultimi anni è diventato motivo di discussione il suo consumo giornaliero, infatti ci sono molte teorie che mettono in discussione le proprietà benefiche di questa bevanda.

Ma come mai sono nate queste teorie e soprattutto sono da tenere in considerazione? Bere latte ogni giorno fa bene? Di seguito proveremo a spiegare nel modo più chiaro possibile a queste domande.

I benefici del latte se bevuto tutti i giorni

Il latte resta pur sempre una bevanda molto salutare e questo lo dimostrano studi effettuati negli anni, perchè i suoi benefici per il nostro corpo sono svariati anche se bevuto tutti i giorni.

Il latte è composto per il 90% da acqua e ciò significa che berlo aiuta l’idratazione, perchè da solo riesce a soddisfare per buona parte il fabbisogno giornaliero di acqua di cui l’organismo ha bisogno.

E’ ricco di vitamine come quella A, E e K, oltre all’acido folico e alla vitamina C.

Nel latte è presente un’ottima quantità di calcio, tanto che bere tre bicchieri di questa bevanda al giorno soddisfa il fabbisogno giornaliero di calcio nel nostro corpo, mantenendo così le ossa più forti così come le unghie.

Bere latte ogni giorno aiuta a mantenere la flora batterica in ottimo stato, prevenendo svariati disturbi enterici, in più combatte la gastrite.

Un altro minerale fondamentale è contenuto in buone quantità nel latte e si tratta del fosforo, che serve a mantenere l’umore alto, più ad aiutare l’intuizione e sostenere la memoria.

Gli effetti collaterali del latte

Il latte di per sè non ha effetti collaterali, ma certo non può essere bevuto da coloro che soffrono di allergia al lattosio, o meglio non può essere consumato in grosse quantità e sicuramente non quello intero, altrimenti si va incontro a disturbi come nausea, vomito, dermatite e difficoltà respiratorie.

Il consumo di latte in quantità eccessive comporta disturbi anche a coloro che non sono intolleranti al lattosio, infatti si possono manifestare diarrea e vomito, quindi il consiglio è quello di non bere mai più di tre bicchieri di questa bevanda al giorno.

Infine per produrre il latte c’è bisogno di grandi superfici atte all’allevamento di animali, questo provoca un’elevate emissione di anidride carbonica, la quale ha un impatto negativo sull’ambiente.

Conclusioni

Come abbiamo spiegato il latte ha moltissimi benefici per la salute e pochissime controindicazioni, quindi le teorie che lo vedrebbero come un alimento da eliminare dalle abitudini giornaliere non trovano riscontro negli studi. L’importante è sempre non esagerare con le quantità per non incorrere in fastidiosi disturbi, ma un dato è certo: bere fino a tre bicchieri di questa bevanda al giorno può solo fare al nostro corpo e alla nostra salute.