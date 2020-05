Ibrahimovic, guaio Milan: stagione finita?

Il campionato di Serie A non è ancora ufficialmente ricominciato, ma la stagione di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere già conclusa. L’attaccante rossonero, chiamato a trascinare i Diavoli nella parte restante del torneo (ammesso, appunto, che riprenderà davvero), si è infortunato ieri durante l’allenamento. La cosa è sembrata subito piuttosto seria: la punta svedese, che a ottobre soffierà 39 candeline, è uscito zoppicando vistosamente, destando subito la preoccupazione dei compagni. In un primo momento si era temuto per il tendine d’Achille, che, a quell’età non più verdissima, sarebbe forse equivalso alla fine di una gloriosa carriera.

Ulteriori esami sembrano aver fortunatamente escluso questa eventualità, ma il problema rimane abbastanza serio. Da quanto trapela dall’ambiente rossonero, infatti, Ibrahimovic avrebbe accusato una lesione piuttosto importante al polpaccio destro. Il che, tradotto in termini di stop, potrebbe comportare ad un forfait di diverse settimane. Insomma, la prospettiva che la stagione di Zlatan al Milan sia già finita è molto concreta. Soltanto ulteriori approfondimenti, che verranno condotti nelle prossime ore, chiariranno meglio la situazione, definendo l’entità dell’infortunio e, di conseguenza, i tempi di ripresa. Una notizia disastrosa per l’universo rossonero, che faceva affidamento proprio su Ibrahimovic, il suo giocatore più rappresentativo, per affrontare il sempre più probabile rientro in Serie A.