Mangiare finocchio fa bene o male? Ecco la risposta

Il finocchio è ricco di proprietà salutari e benefiche per l’organismo. Scopriamo ogni informazione nel dettaglio.

Le proprietà del finocchio

Il finocchio inizia ad apparire sulle nostre tavole in genere nei mesi invernali, ma ormai è facile trovarlo in ogni periodo dell’anno. Le sue caratteristiche sono quelle di presentarsi con un bulbo bianco e con lunghi gambi verdi. Questo ortaggio contiene tannini, acidi fenolici e bioflavonidi. Il finocchio è ricco di antiossidanti, aiuta l’organismo a contrastare l’invecchiamento cellulare e l’azione esterna dei radicali liberi.

In più nel finocchio sono presenti carboidrati, proteine, un numero ristretto di grassi e zero colesterolo. Presenti le vitamine A, B, C e K e importanti sali minerali come il rame, il ferro, il calcio, lo zinco e il selenio.

Come si nota sono tantissime le proprietà benefiche contenute in questo ortaggio, ecco perchè chi mangia finocchio non muore mai.

Chi mangia finocchio non muore mai: ecco perchè

Ora vi elenchiamo tutti i benefici del finocchio che vi faranno capire perchè si dice che chi mangia finocchio non muore mai: