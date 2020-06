Serie A, poche possibilità di vedere diretta gol in chiaro

Con la sempre più probabile ripresa del campionato di Serie A, poi effettivamente ufficializzata con tanto di calendario fino alla trentaseiesima giornata, si era parlato anche della possibilità di far vedere in chiaro in televisione una diretta gol a tutti gli utenti. Un’ipotesi che è stata varata e discussa a lungo nel corso di queste settimane, anche per merito del ministro dello sport Spadafora. Ma che, in qualche modo, sembra essere adesso arrivata ad un epilogo definitivo.

Ormai appare molto improbabile, infatti, che tale possibilità possa effettivamente verificarsi. Una speranza che, come scrive sulle proprie pagine La Repubblica, è praticamente tramontata, e non soltanto per via delle questioni dei diritti televisivi (appannaggio di Sky e DAZN). Il problema principale, infatti, sembrerebbe essere quello delle differenti fasce orarie che sono state stabilite per le restanti partite di Serie A.

Per meglio ovviare all’incombente calura estiva, infatti, sono stati stabiliti tre orari differenti per far disputare le ultime gare di campionato. Il primo, quello delle 17:15, sarà comunque riservato a pochissimi match, appena una decina. Ci sono poi le fasce delle 19:30 e delle 21:45. Per avere una conferma definitiva bisognerà attendere l’esito dell’ultimo incontro tra il Governo e la Lega Calcio, ma le speranze rimaste sono ormai irrisorie.