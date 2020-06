La verdura è certamente un piatto salutare, che fa bene all’organismo e, soprattutto, non manca mai all’interno delle diete, soprattutto quelle studiate per perdere peso. Ma qual è la miglior verdura per dimagrire? Ecco la classifica!

L’aglio

Cominciano la nostra classifica con l’aglio. L’aglio aiuta a dimagrire perché elimina gli accumuli di grasso e fluidifica il sangue. Non vi attira mangiare aglio? Sappiate che è facile da digerire e, se avete problemi a mangiarlo crudo, potete sfregarlo su una fetta di pane tostato. Eventualmente potete assumerlo sotto forma di integratore naturale in capsule.

I broccoli

I broccoli sono poveri di sodio e calorie, ricchi di fibre, aiutano a dimagrire e a combattere l’eccesso adiposo. Vanno cotti poco, in modo da non perdere vitamine e nutrienti nel processo di bollitura.

La lattuga

Tra le migliori verdure per dimagrire va alla lattuga, in particolare, quella a foglia verde. La lattuga è ricca di fibre, vitamine e minerali come il magnesio. E’ inoltre una verdura che sazia ed elimina il senso di fame, ha effetti anti stress, può essere assaporata cruda o cotta in zuppe.

La cipolla

La cipolla ha il grande pregio di aiutare l’organismo a eliminare i liquidi, a evitare la stitichezza riducendo il gonfiore addominale e, di conseguenza, la pancia, a mantenere costanti i livelli di zucchero nel sangue.

Può essere mangiata cruda, cotta come contorno, sotto forma di crema, alla brace, in brodo. La sua versatilità si presta molto bene per variare un’alimentazione sotto regime dietetico.

Il cetriolo

Come cucinare le verdure per dimagrire

Infine, vogliamo darvi alcuni consigli su come cucinare nel modo più efficace le migliori verdure per dimagrire.

Evitate le fritture, grasse e caloriche. Piuttosto saltate le verdure in padella con un goccio di olio extravergine di oliva. Preferite la cottura alla piastra, al forno o al vapore, non abusate del sale e optate per quello marino.

Dal punto di vista dei condimenti, potete irrorare le vostre verdure con spezie che aiutano il dimagrimento come lo zenzero, noto brucia grassi, e la cayenna, che accelera il metabolismo così come l’aceto di mele e il succo di limone.

In caso di problemi di digestione, potrete risolvere la cosa aggiungendo al vostro piatto di verdure anice e cumino.