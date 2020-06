Si può mettere il cacao nella moka? Incredibile, ecco la verità

Caffè e cacao due alimenti che già se consumati da soli danno la carica ma insieme si trasformano in una vera sferzata di energia.

Una bella tazzina di caffè al cacao non solo è una gioia per il palato, ma fa anche ritornare il buonumore in una giornata rattristata da qualche contrarietà.

Ma il caffè al cacao si può preparare anche con la classica moka casalinga?

Il caffè al cacao

Ormai il caffè si offre, a casa come nei bar, non solo nella versione classica molto amata da noi italiani, ma anche in golose varianti.

Il caffè, infatti, si sposa bene con moltissime spezie come cannella, cardamomo, peperoncino, noce moscata e altre.

Di sicuro però, il caffè al cacao è la versione più gettonata. Questa bevanda, oltre a rendere più dolce la pausa caffè, è corroborante sia per il corpo sia per la mente. Ci sono diversi modi di preparare in casa il caffè al cacao. Vediamone qualcuno.

Caffè al cacao con la moka

Dosi per una moka da quattro tazze

Caffè in polvere: 25 grammi – circa sei cucchiaini

Cacao in polvere: 15 grammi – circa due cucchiaini

Procedimento

Miscelate le due polveri. Riempite la base della moka con acqua rigorosamente fredda fino alla valvola. Inserite il filtro e riempitelo con il cacao e il caffè senza pressare. Avvitate la base della moka con la sua parte superiore e mettete sul fuoco a fiamma bassa. Togliete dal fuoco la moka appena il caffè al cacao comincia a uscire. Mescolate con cucchiaino prima di versare il vostro caffè nelle tazzine.

Caffè alla Nutella

Preparare con la moka il vostro caffè come fate di solito e appena è fuoriuscito tutto, aggiungente un cucchiaino di Nutella. Mescolate fino al completo scioglimento della cioccolata e servite.

Caffè al cioccolato e panna

Questa ricetta è un po’ più elaborata, ma il risultato è davvero squisito.

Ingredienti per due persone

Cioccolato fondente: 50 grammi

Panna liquida: 50 grammi

Zucchero a velo: tre cucchiai

Caffè ristretto: quattro tazzine

Cannella in polvere: ½ cucchiaino

Cacao in polvere: ½ cucchiaio

Stecche di cannella: due

Procedimento

Preparate il caffè ristretto con la moka. Grattugiate il cioccolato e fatelo fondere a bagnomaria. Mettete in una ciotola la panna insieme con lo zucchero a velo, mescolate e riponete nel freezer per dieci minuti.

Quando la panna sarà freddissima, aiutandovi con lo sbattitore elettrico, montatela fino a farla diventare soda. Mescolate il cioccolato fuso con la cannella e due tazzine di caffè.

Aggiungete metà panna montata e mescolate bene con una frusta. Quando tutto sarà ben amalgamato, incorporate la rimanente panna. Questa volta usate un cucchiaio invece della frusta e amalgamate delicatamente dall’alto verso il basso onde evitare che movimenti bruschi possano smontare la panna.

Versate il caffè rimasto in due bicchieri alti e stretti e aggiungete metà della crema al cioccolato. Guarnite con un po’ di panna e le stecche di cannella.