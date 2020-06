Perchè il kamut è meglio del grano? Ecco la risposta

La farina di Kamut è una farina esotica fatta con un particolare grano chiamato Khorasan. Questo tipo di grano è assolutamente biologico e viene prodotto senza agenti chimici o modificazioni genetiche negli stati del Montana, Alberta e Saskatchewan.

Questa farina è assolutamente diversa da quella di grano 00 per struttura e proprietà ed apporto nutritivo. Ma per quale motivo bisognerebbe preferire questo tipo di farina a quella di grano che usiamo comunemente per preparare pane, pasta, pizza e prodotti da forno? Nei seguenti paragrafi vedremo insieme il perché sarebbe meglio consumare la farina di kamut.

Farina, come si differenzia

La farina è il prodotto della lavorazione e raffinazione del chicco di grano. La farina che più utilizziamo è quella di grano tenero che viene identificata grazie ai numeri 00, 0, 1 e 2. Dal grano duro si ottiene invece la semola, una farina più grossolana. Questi numeri indicano il grado di raffinazione del chicco di grano e quella più raffinata è la 00 che è anche quella più utilizzata per la preparazione di pane, pasta e pizza, in quanto facilita il processo di lievitazione.

Dal punto di vista nutrizionale, però, è quella che apporta meno benefici visto che non contiene il germe e nemmeno le fibre ed inoltre perde parte di vitamine e sali minerali. Esistono, poi, farine provenienti da altre di cereali come l’avena, il farro, il riso, la segale ecc.

Farina di kamut: le proprietà nutritive

La farina di kamut si differenzia non poco da quella di grano 00. Per quanto riguarda l’apporto calorico, esso è più o meno lo stesso. Basti pensare che 100 grammi di farina di kamut apportano 337 calorie mentre la 00 ne apporta 332. Il Kamut a differenza della farina di grano 00 presenta una buona dose di proteine oltre ai carboidrati, due macronutrienti fondamentali per il nostro organismo. Inoltre, i micronutrienti presenti nel kamut sono maggiori rispetto alla farina 00.

La farina di kamut è ricca di potassio, magnesio, zinco e selenio, tutti minerali importanti per il buon funzionamento del sistema nervoso. Ancora, la farina di Kamut rispetto a quella 00 presenta grassi monoinsaturi, ovvero quelli presenti nell’olio d’oliva e che sono importanti per proteggere il cuore dal rischio di malattie gravi. Infine, grazie alla molecola di glutine destrutturata è più digeribile rispetto alla farina 00.

Perchè il kamut è meglio del grano

Fatte le dovute differenze tra la farina di Kamut e la farina di grano 00, passiamo ora ai motivi per i quali è bene preferirla alla comune farina bianca. La farina di Kamut per le sue proprietà nutritive è molto più salutare della farina 00 e per tale motivo sarebbe meglio consumarla al suo posto. Con questa farina è possibile realizzare tutti i prodotti che solitamente realizziamo con la farina di grano 00, ovvero, pasta, pane, pizza, ma anche dolci con il vantaggio di avere più benefici per la nostra salute.