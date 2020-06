E’ vero che i kiwi fanno dimagrire? Ecco la risposta

Il kiwi è un frutto che arriva dalla Cina, dove la sua pianta cresce in modo spontaneo. Fu poi esportato in Nuova Zelanda all’inizio dell’Ottocento dove prese il suo particolare nome, che deriva da un uccello dalle piume sottili e il becco lungo tipico di questo paese. Il kiwi svolge un’azione dissetante, rinfrescante, diuretica, e depurativa. Grazie, poi, all’elevato contenuto di vitamina C favorisce le difese naturali dell’organismo e protegge la parete vascolare.

Le caratteristiche dei kiwi

Il kiwi è un frutto sensibile al gelo e alla siccità, per cui necessita di una costante irrigazione. Il frutto è costituito da grosse bacche ovoidali ricoperte da una sottile, ma robusta epidermide e da una fine peluria bruna. L’interno è di un intenso color verde. I semi, piccoli e neri, sono disposti a raggiera attorno al fulcro centrale del frutto. Il kiwi italiano matura all’inizio dell’autunno. L’epoca di raccolta inizia alla fine del mese di ottobre e prosegue fino a tutto il mese di novembre ed inizio dicembre. Grazie alle sue caratteristiche può essere conservato in celle frigorifere o ad atmosfera controllata per circa sei mesi dalla raccolta.

I pregi del kiwi

I pregi del kiwi sono molti. Per gli uomini, ad esempio, uno studio recente ha dimostrato che questo frutto è in grado di ‘contribuire all’opera di Cupido’. Infatti contiene l’aminoacido arginina in grandi quantità: l’arginina è un vasodilatatore che facilita la circolazione sanguigna e viene impiegato anche nella cura dell’impotenza. Inoltre, i kiwi contengono xantofilla, una sostanza che può contribuire alla prevenzione del tumore alla prostata.

Fa bene agli sportivi, poi, perché lo sport richiede energia.

I kiwi possono contribuire a un rapido recupero delle forze e dell’equilibrio del nostro organismo, dandoci la capacità di sopportare lo sforzo più a lungo. Non va dimenticato, fra l’altro, che è prezioso per il cuore. Lo stile di vita moderno, accompagnato da un’alimentazione squilibrata, può causare problemi di cuore e circolazione, sia nelle persone anziane sia in quelle giovani. Il principale responsabile di questi disturbi è il colesterolo contenuto nel sangue, che può provocare l’aterosclerosi. Un’alimentazione sana, povera di acidi grassi saturi e ricca di frutta e verdure può contribuire a un controllo naturale del tasso di colesterolo.

I kiwi possono aiutare ulteriormente perché contengono la pectina, una sostanza che aiuta a ridurre il tasso di colesterolo presente nel sangue. Ottimo per chi vuole dimagrire, infine, perché il kiwi contiene poche calorie ed è ricco di fibre che facilitano la digestione dei carboidrati e regolarizzano le funzioni intestinali.

E’ vero che i kiwi sono molto ricchi di vitamine e sali minerali?

Assolutamente sì. I kiwi contengono un quantitativo particolarmente elevato di vitamina C: 1 kiwi da 100 grammi contiene almeno il 166% della quantità giornaliera raccomandata. I kiwi, poi, sono anche una ricchissima fonte naturale di magnesio. L’alimentazione occidentale è comunemente povera di magnesio e la carenza di questo sale minerale può causare disturbi al cuore, anomalie del tessuto muscolare cardiaco ed aumento della pressione sanguigna. Il kiwi, infine, è la scelta ottimale per le donne in stato interessante perché contiene acido folico e per gli anziani perché attiva la sinergia dei vari componenti di vitamine e sali minerali, ma, soprattutto, per lo sviluppo del potere antiossidante dato dai suoi flavonoidi.