Cosa succede a chi beve camomilla tutti i giorni? Incredibile, ecco la risposta

La camomilla è una bevanda sedativa del sistema nervoso, che aiuta il rilassamento dell’organismo. Ma cosa accade se la si degusta quotidianamente? Bere camomilla tutti i giorni: ecco cosa succede al corpo.

Bere camomilla tutti i giorni

La camomilla è una bevanda salutare, che viene usata principalmente come sedativo del sistema nervoso per rilassare i nervi e il corpo quando ne hanno bisogno, magari prima di andare a dormire.

Bere camomilla tutti i giorni fa bene all’organismo, non solo dal punto di vista del relax indotto. Bere camomilla tutti i giorni: ecco cosa succede al corpo.

I vantaggi di bere camomilla tutti i giorni

Bere camomilla tutti i giorni, come abbiamo accennato, è il rimedio naturale ideale per contrastare un fastidioso problema come l’insonnia. Dormire poco e male o peggio, non dormire proprio, può avere conseguenze negative sull’organismo. Pur non avendo proprietà ipnoinducenti ma sedative, la camomilla rilassa il sistema nervoso e facilità così il prepararsi per il riposo nelle ore notturne. L’ideale, in questo caso, è assumere la camomilla mezz’ora prima di andare a letto.

Bere camomilla tutti i giorni fa bene all’apparato gastrointestinale e aiuta lo stomaco, soprattutto in caso di fastidiosi crampi e di dolore addominale. La camomilla ha infatti proprietà antinfiammatorie che rilassano la contrazione muscolare diminuendo il dolore. Gli stessi vantaggi si hanno anche per l’intestino, soprattutto per contrastare la sindrome del colon irritabile e rimediare al problema della flatulenza e del meteorismo.

Bere camomilla tutti i giorni è utile per chi soffre di frequenti emicranie. In questo caso, andrà assunta non appena si percepisce l’iniziale fastidio provocato dal mal di testa.

Una tazza di camomilla al giorno, aiuta il sistema immunitario a essere più forte nel contrastare gli attacchi di virus e batteri. La camomilla ci aiuta a prevenire l’influenza, il raffreddore e la tosse.

Bere camomilla tutti i giorni riduce poi il rischio dello sviluppo di patologie tumorali riguardanti il seno e di pericoli per la tiroide.

Fin qui abbiamo elencato i vantaggi di bere camomilla tutti i giorni per la salute dell’organismo. Vediamo ora quali benefici ha un utilizzo quotidiano di camomilla per la bellezza.

La camomilla e la salute della pelle

Bere camomilla tutti i giorni non solo apporta benefici alla salute degli organi del corpo ma anche alla pelle. Bere camomilla tutti i giorni aiuta a mantenere la pelle più sana e maggiormente luminosa. Grazie alla ricchezza di antiossidanti la camomilla contrasta l’azione dei radicali liberi e la conseguente comparsa delle rughe insieme alla riduzione degli inestetismi cutanei tipici dell’acne. La camomilla riduce inoltre la comparsa dei punti neri.

Le bustine di camomilla che utilizziamo quotidianamente per preparare la nostra salutare bevanda, una volta raffreddate possono essere usate come impacchi di bellezza a freddo per sgonfiare le borse sotto gli occhi o ridurre i segni delle occhiaie. Le bustine di camomilla, applicate sulla pelle, possono aiutare a lenire ustioni, scottature, arrossamenti, e bruciature. Le stesse bustine, applicate come impacco cutaneo, possono poi essere utili per schiarire le macchie della pelle.