Nike Mercurial: Cosa caratterizza le scarpe da calcio?

Per chi pratica lo sport del calcio l’accessorio in assoluto più importante è senza alcun dubbio la scarpa. Infatti se non è adatta può compromettere notevolmente la prestazione dell’atleta. Sono tantissimi i modelli che oggi è possibile trovare in vendita. Per questo motivo bisogna valutare con attenzione diversi aspetti prima di procedere all’acquisto.

Tra i modelli che attualmente oggi si possono comprare più gettonati troviamo le Nike Mercurial che vengono utilizzate anche la moltissimi tra i più famosi giocatori professionisti. Ecco una breve guida in merito ai diversi modelli e alle principali caratteristiche di queste scarpe da calcio. Infine ecco alcuni suggerimenti per scegliere in modo corretto senza correre il rischio di sbagliare.



Le scarpe da calcio Nike Mercurial (scoprile qui https://www.soccerhouse24.com/55-nike-mercurial) sono indossate da chi pratica questo particolare sport. Per poter scegliere il modello migliore è necessario valutare con attenzione le peculiarità. Uno dei parametri fondamentali da valutare è senza dubbio la struttura della scarpa. Infatti per poter resistere all’impatto frequente con il pallone e con altri giocatori lo scarpino da calcio deve essere particolarmente resistente e solido.

Tra le caratteristiche di distinguono questo modello di scarpa quella più evidente è rappresentata dalla presenza dei tacchetti. Questi sono in numero e forme diverse a seconda dei vari modelli. Un altro aspetto importante è rappresentato dall’allacciatura. A seconda della tipologia scelta può essere diversa. Infine non si deve dimenticare di valutare la cosa più importante ovvero la comodità. Infatti la scarpa da calcio deve calzare quanto più possibile in modo perfetto.

I diversi modelli di Nike Mercurial

Le Nike Mercurial sono il modello del brand americano più apprezzato in assoluto. Ci sono due diverse tipologie di questa scarpa. Si tratta delle Super Fly e delle Vapor. Quest’ultima è la tradizionale scarpa bassa mentre l’altra è alta con il calzino. Ma non è tutto, infatti sono prodotte tre distinte versioni di Nike Mercurial.

La differenza principale tra loro è la qualità costitutiva oltre che al prezzo. La prima è quella che viene chiamata elite ed è il top di gamma in quanto realizzata con l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. Si tratta della stessa scarpa che viene utilizzata dai giocatori professionisti dei principali campionati d’Europa e del mondo. Anche il secondo modello, quello pro, si rivolge ad una fascia di professionisti.

I materiali impiegati in questo caso risultano meno preformanti rispetto a quelli dei modelli elite. Sono comunque la scelta migliore per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo. Infine ci sono anche quelle per i giocatori amatoriali con un costo decisamente più basso. Questa è la categoria Academy.

Come scegliere le migliori scarpe da calcio

Per poter trovare la scarpa da calcio perfetta è necessario per prima cosa valutare il tipo di utilizzo che se ne intende fare. In questo modo se non si gioca va livelli professionali si può optare anche per la scelta di un modello Academy.

Inoltre un altro aspetto da considerare quando si scelgono questi accessori è anche quello economico, ovvero il prezzo del prodotto. In questo caso si suggerisce di scegliere delle scarpe da calcio con il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Infine è importante anche il gusto personale quindi è sempre meglio comprare un modello che viene apprezzato da chi lo deve indossare.