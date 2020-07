Champions League, sorteggi ostici per le italiane

In occasione della ripresa della Champions League a partire dal prossimo mese di agosto, pochi minuti fa sono stati effettuati i sorteggi per determinare il cammino delle squadre fino alla finalissima di Lisbona. In gioco sono rimaste ancora tre squadre italiane, poco fortunate nella scelta delle rispettive avversarie. L’ Atalanta di Gasperini, assoluta rivelazione della competizione, ha infatti pescato il temibile Paris Saint Germain di Neymar, Mbappé e Icardi. E anche Juventus e Napoli, ammesso che riescano a superare le sfide di ritorno degli ottavi di finale (rispettivamente contro Lione e Barcellona), avranno degli impegni particolarmente ostici.

Ai quarti di finale, infatti, la Juventus se la vedrebbe con la vincente tra Real Madrid e Manchester City. Il Napoli, invece, semmai riuscisse a battere Messi e compagni, si ritroverebbe ad affrontare una tra Chelsea e Bayern Monaco: presumibilmente i tedeschi, che nel match di andata hanno regolato i Blues con un sonoro 0 – 3. Nell’altro quarto di finale si sfideranno invece Lipsia e Atletico Madrid.

Per le italiane un percorso complicato in questa Champions League anche nelle eventuali semifinali: l’ Atalanta potrebbe ritrovarsi davanti Lipsia o Atletico, mentre la Juventus e il Napoli potrebbero incredibilmente trovarsi l’una contro l’altra, ammesso di superare tutte le altre gare. Più morbido il percorso che si dipana in Europa League per Inter e Roma, che ancora devono disputare gli ottavi di finale contro, rispettivamente, Getafe e Siviglia. I nerazzurri potrebbero giocare contro il Leverkusen nei quarti, mentre in semifinale presumibilmente troverebbero una tedesca (Wolfwburg o Eintracht di Francoforte). I giallorossi, invece, potrebbero trovarsi davanti Wolverhampton e Manchester United.