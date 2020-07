Benefici della curcuma: perchè dovresti mangiarla spesso

La curcuma è una spezia che appartiene alla famiglia delle Zingiberaceae. La curcuma è particolarmente coltivata in tutta l’India, ma anche in molte regioni dell’Asia e dell’Africa. Si tratta di una spezia che troviamo in commercio come polvere, ma non nasce così, ma come radice dal colore particolare, che viene poi polverizzata. La polvere che si ottiene ha una colorazione molto intensa, ed è molto aromatica, viene utilizzata molto in cucina, ma non solo.

Date le sue numerose proprietà benefiche, oggigiorno per comodità di utilizzo è possibile acquistare degli integratori alimentari a base di curcumina, nonché costituente principale della curcuma, da assumere per beneficiarne delle sue proprietà.

Curcumina

La curcumina è la sostanza maggiormente presente nella curcuma, essa è la responsabile delle numerose proprietà benefiche apportate da questa particolare spezia. Essa ha il vantaggio di avere pochissime controindicazioni, per cui può essere utilizzata da tutti, sempre in modo consapevole, senza abusarne.

Proprietà benefiche della curcuma

La maggior parte delle proprietà benefiche, come già detto, sono da attribuire alla presenza della curcumina. Questa molecola viene classificata tra i polifenoli, dalle azioni antiossidanti, antinfiammatorie, antimicrobiche, epatoprotettive, trombosoppressive, cardioprotettive, antitumorali. Tutte queste proprietà sembrerebbero essere correlate tra loro.

La curcumina, inoltre, sembrerebbe migliorare la resistenza all’insulina. Quando si ha una resistenza all’insulina, le cellule non rispondono alla presenza dell’ormone, per cui il livello di glucosio nel sangue resta elevato. La curcumina va a migliorare la sensibilità all’insulina attivandone l’ormone.

Potente agente antinfiammatorio. La curcuma è molto utile per prevenire e curare le infiammazioni di tipo cronico. Le sue proprietà antinfiammatorie sono state paragonate su gruppi di volontari. Il risultato è stato simile a quello dei farmaci, senza però presentare alcun effetto collaterale.

Disintossicante e antiossidante. La curcuma è un potente agente disintossicante, in particolare del fegato. Inoltre ha numerose proprietà antiossidanti che contrastano l’azione dei radicali liberi rallentando l’invecchiamento cellulare.

Abbassa il colesterolo. La curcumina previene il colesterolo ed evita che questo si depositi nei vasi sanguigni. E’ in grado di ridurre il colesterolo cattivo, mentre favorisce l’incremento del colesterolo HDL, quindi quello definito buono.

Previene il diabete di tipo 2. Utilizzare la curcuma evita che si verifichino picchi glicemici, di conseguenza è utilizzabile dai soggetti diabetici.

Effetti positivi sul cervello e sul sistema nervoso. Favorisce le capacità mnemoniche e riduce il rischio di incorrere in alcune gravi condizioni come l’ictus. Alla curcuma sono stati attribuiti anche altri benefici, come la capacità di alleviare stress, ansia e condizioni di depressione.

Come consumare la curcuma?

La curcuma è una spezia che, a differenza di altre, non viene assorbita con molta facilità. Per questo motivo bisogna fare attenzione a come la si assume. si consiglia di utilizzarla associata ad un pò di pepe nero, ancora meglio utilizzarla abbinata ad un grasso, come ad esempio l’olio. E deve essere consumata cruda, dato che l’esposizione al calore potrebbe danneggiarla.

Bere acqua e curcuma al mattino, quali effetti ha sulla salute?

Dà un impulso al nostro sistema immunitario

I componenti della curcuma stimolano il nostro sistema immunitario e ne riducono il rischio di infezioni. Bere acqua e curcuma con regolarità, soprattutto nei mesi più freddi quando si è soliti ammalarsi di più, è consigliabile per difendersi dai vari virus.

Migliora la digestione

La curcuma stimola la cistifellea a produrre un quantitativo maggiore di bile e altri enzimi digestivi favorendo la digestione durante il corso della giornata.

Bilancia i livelli di zucchero nel corpo

La curcuma aiuta il corpo a smaltire e bilanciare gli zuccheri che introduciamo attraverso il cibo, prevenendo i picchi glicemici nel sangue.

Aiuta a perdere peso

Bere acqua alla curcuma ostacola l’accumularsi del grasso nel corpo. Favorisce la perdita di peso.

Riduce l’infiammazione

L’acqua con l’aggiunta della curcuma ostacola i processi infiammatori specialmente quelli legati alle articolazioni. Dunque va a prevenire e/o alleviare il dolore alle articolazioni e l’artrite.

Migliora la salute e la carnagione della pelle

La curcuma ha tantissimi benefici anche per la pelle. Purifica il sangue e favorisce la rimozione delle tossine accumulate in quest’ultimo. La curcuma ha anche proprietà antiossidanti, per cui la pelle è protetta dall’azione dei radicali liberi, e allo stesso tempo dona luminosità alla pelle.

La curcuma protegge le cellule cerebrali

La curcuma riduce le possibilità di sviluppare la malattia neurodegenerative come l’Alzheimer. Inoltre, la curcuma riduce anche l’infiammazione dei tessuti neurali, e svolge un’azione curativa per lo stress, l’ansia e condizioni di depressione.

Riduce il rischio di cancro

Il consumo regolare di curcuma può ridurre di molto il rischio di cancro.