Mangiare miele tutti i giorni: cosa succede?

Il miele è un prodotto che si ottiene dalla trasformazione del nettare e delle secrezioni di alcuni insetti e dalla melata, ad opera delle api.

L’estrazione del miele avviene attraverso un processo conosciuto come centrifugazione. Il miele, poi, è lasciato a decantare all’interno di contenitori appositi prima di essere immesso in vasetti, generalmente in vetro, pronti per essere messi in vendita. Questi sono le poche fasi necessarie per la produzione di questo prodotto, molto apprezzato da adulti e bambini per la sua dolcezza.

Il miele è un prodotto molto naturale, dovremmo consumarlo tutti con maggiore frequenza e soprattutto dovremmo preferirlo rispetto ad altri dolcificanti, ad esempio, meglio utilizzare il miele al posto del saccarosio.

Si tratta di un prodotto molto energetico. L’energia apportata si deve principalmente al fatto che esso sia costituito solo da zuccheri semplici, in particolar modo dal fruttosio e dal glucosio.

Il miele, inoltre, è facilmente digeribile e, data la presenza di numerosi nutrienti e principi attivi, apporta molti benefici al nostro organismo. Oltre ad apportare elevati quantitativi di zucchero, esso presenta anche molti enzimi, vitamine e sali minerali.

In commercio è possibile trovare tante tipologie differenti di miele. Queste tipologie si distinguono tra loro a seconda del colore, dell’aroma, della preparazione, del gusto, ma anche in base alla zona di produzione. Ci sono delle tipologie di miele che hanno un sapore molto particolare, per cui potrebbero non piacere a tutti, in questi casi meglio preferire un miele più delicato, meno aromatico. Tra le varie tipologie riportiamo alcuni esempi:

-Miele di tiglio: si consiglia il suo utilizzo in caso di nervosismo e insonnia

-Miele di agrumi: ha proprietà antispasmodiche e sedative

-Miele di rosmarino: in caso di insufficienze epatiche

-Miele di castagno: ricostituente, rimineralizzante

Ancora, un’altra caratteristica del miele è la lunga conservazione. Il miele può essere conservato anche per molti anni e non presenterà segni di alterazione, né determinerà effetti negativi sulla nostra salute. Meglio conservarlo in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e meglio evitare di conservarlo in frigorifero.

Cosa succede se si mangia il miele tutti i giorni?

Mangiare il miele tutti i giorni apporta numerosi benefici al nostro organismo, ovviamente, l’importante è non farne un abuso, in questo caso potrebbe determinare delle controindicazioni. meglio consumarne piccoli quantitativi ma giornalieri.

Vediamo insieme alcuni dei benefici di cui il nostro organismo può godere se si consuma il miele tutti i giorni.

Benefici del miele

Come detto in precedenza il miele è un dolcificante dalle numerose proprietà benefiche nei riguardi del nostro organismo, per questo motivo lo si dovrebbe utilizzare con maggiore frequenza, ovviamente, come per tutti gli altri dolcificanti, mai esagerare nelle dosi di utilizzo e nella frequenza di consumo. Andiamo a stilare un elenco con parte dei benefici che il miele apporta.

Azione decongestionante

Azione calmante della tosse

Determina un aumento della potenza fisica e della resistenza

Favorisce la salute del cuore

Azione protettiva, disintossicante, stimolante e regolatrice

Azione diuretica

Azione antianemica

Fissazione del calcio e del magnesio

Per beneficiare di tutti questi benefici è consigliato l’utilizzo di circa 20-30 grammi al giorno di miele, da sostituire dello zucchero. Si tratta di un prodotto molto versatile che può essere utilizzato in tanti modi differenti, ad esempio lo si può utilizzare nelle bevande calde come sostituto dello zucchero, lo si può usare per la preparazione di dolci, lo si può aggiungere al miele, insomma come più ci aggrada.