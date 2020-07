Quanta ricotta mangiare: le giuste quantità

La ricotta è un latticino che nel nostro Paese si consuma spesso, sia come secondo piatto, magari accompagnata con da delle verdure, oppure la si utilizza per la preparazione di molte ricette, sia primi piatti, che secondo e addirittura anche per molti dolci è previsto il suo utilizzo. E’ un alimento che si consuma in tutta Italia, ma con una prevalenza nel Sud e nel Centro Italia

La ricotta la si ottiene attraverso un meccanismo di recupero del siero del latte intero non scremato proveniente da precedenti lavorazioni di formaggio, che viene poi riscaldato seguendo delle fasi ben precise. la parola ricotta deriva dal latino e fa proprio riferimento al processo produttivo del prodotto, che infatti, sta a significare che è un latticino che viene cotto ben due volte, da qui ri-cotta.

Come si può utilizzare la ricotta?

La ricotta, ripetiamo, è un ingrediente molto versatile ed è anche ricco di nutrienti, dunque fa molto bene mangiarla di tanto in tanto, ovviamente il consiglio è sempre lo stesso, evitare un abuso, che non è consigliato per alcun alimento.

La ricotta trova largo impiego nella cucina italiana ma anche mondiale, si presta benissimo sia a preparazioni salate che dolci. Con la ricotta, infatti, si possono preparare dei primi piatti, sei secondi e anche molti dolci, basta pensare ai dolci tipici della tradizione campana o siciliana come la cassata, i cannoli e la pastiera napoletana, tutti dolci in cui l’ingredienti principale è proprio questo latticino, che viene reso ancora più gustoso grazie all’aggiunta di zucchero e moltissimi altri ingredienti.

Varietà di ricotta

Esistono molte varietà di ricotta, esse si differenziano tra loro in base alla tipologia di siero che si utilizza e in base anche alla stagionatura. In commercio è possibile trovare latticini ottenuti utilizzando latte di bufala, di capra, di pecora, di vacca oppure latte misto. Per quanto riguarda la stagionatura, oltre alla ricotta fresca, esistono prodotti stagionati, essiccati, salati o affumicati.

Come si produce la ricotta?

La produzione della ricotta ha inizio con il riscaldamento, ad elevate temperature, del siero di latte che viene portato a una temperatura tra i 75°C e i 95°C, questo trattamento termino permette la coagulazione delle proteine contenute nel latte e la formazione in superficie di una schiuma bianca. Questa schiuma che si forma, con l’utilizzo della schiumarola, è prelevata e riposta in appositi cestelli dotati di tanti fori che permettono lo sgocciolamento.

Proprietà nutrizionali della ricotta

Le proprietà nutrizionali della ricotta sono variabili a seconda della tipologia di siero che si va ad utilizzare per la sua produzione. Ad esempio, la ricotta di pecora contiene meno grasso rispetto alla ricotta di bufala, mentre la ricotta di vacca è ancora meno grassa rispetto alla ricotta di pecora.

Oltre ai grassi, che sono naturalmente presenti nel latte e di conseguenza nella ricotta, sono abbondanti anche le proteine, i minerali e anche le vitamine, per cui è sicuramente un alimento da consumare di tanto in tanto, e poi le calorie che apporta non sono elevate, per 100 grammi di ricotta le calorie possono variare da 120 a 240 circa.

Quanta ricotta mangiare?

Le porzioni dei vari ingredienti non sono uguali per tutti. Per un’alimentazione sana sarebbe importante rivolgersi ad un medico nutrizionista, in modo da stabilire le porzioni corrette di ogni alimento a seconda della persona, a seconda dell’età, del sesso, dall’attività che giornalmente pratica.

In linea di massima, 100 grammi di ricotta sono una porzione corretta, sufficiente per saziare e per ricavarne dei benefici. Come per tutti gli alimenti non è mai consigliato un abuso, altrimenti c’è il rischio di andare incontro a delle controindicazioni.