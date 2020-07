Lukaku stende il Genoa, l’ Inter è di nuovo seconda

L’ Inter passa il test del Genoa nella trentaseiesima giornata di Serie A e si riprende il secondo posto in classifica, scavalcando nuovamente l’ Atalanta. La bagarre per il piazzamento d’onore del torneo continua a restare vivissima, grazie ai continui avvicendamenti delle inseguitrici della Juventus. Una lotta che potrebbe essere nuovamente rimpolpata anche dalla Lazio, nel caso in cui i biancocelesti riuscissero a battere l’Hellas Verona. Il grande protagonista della serata è Romelu Lukaku, che si è ripreso i riflettori dopo un momento opaco grazie a una fantastica doppietta: mirabile soprattutto il secondo gol, realizzato con un gran contropiede al 93° minuto.

Le due reti della punta belga sono inframezzate da quella siglata da Alexis Sanchez, che in questo ultimo parziale di campionato è riuscito a riprendersi l’ Inter ribaltando le gerarchie di Antonio Conte. Subentrato a un impalpabile Lautaro Martinez, l’attaccante cileno va quasi subito in gol, facendosi trovare pronto nell’area ligure dopo l’ottimo spunto di Moses. Uno 0 – 3 che rilancia in qualche modo le speranze dell’ Inter, e che costringe la Juventus a una vittoria per rendere ufficiale il nono Scudetto consecutivo. Il Genoa invece piange: il brutto KO costringe i rossoblù a rimanere al quartultimo posto della classifica, accendendo ancora di più la lotta salvezza.