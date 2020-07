“Lo yogurt fa male allo stomaco!”: ecco cosa può accadere

Lo yogurt è un prodotto alimentare molto consumato il tutto il mondo. Si tratta di un alimento dalla tipica consistenza cremosa e dal sapore tendente all’acidulo. E’ un prodotto che si ottiene dalla fermentazione del latte mediante dei fermenti selezionati. Durante questa fermentazione, il lattosio, lo zucchero presente all’interno del latte, è convertito in acido lattico.

Solitamente lo yogurt si produce utilizzando latte vaccino, ma, oggigiorno, è possibile trovare in commercio una moltitudine di prodotti differenti e adatti per tutti, ad esempio esiste lo yogurt prodotto con un latte non vaccino, lo yogurt senza lattosio, lo yogurt magro, oppure è possibile optare per uno yogurt prodotto con latte vegetale, ad esempio quello di soia, d’avena, mandorla o cocco.

Composizione nutrizionale dello yogurt

Lo yogurt è un alimento dall’elevato potere saziante, che, allo stesso tempo, apporta poche calorie, specialmente quando si consuma lo yogurt greco, o comunque degli yogurt con un ridotto contenuto di grassi.

In linea generale, però, lo yogurt è molto consigliato, è molto importante introdurlo in un regime alimentare sano ed equilibrato, esso apporta numerosi benefici al nostro organismo e in particolar modo al nostro intestino grazie alla presenza dei batteri lattici.

La composizione chimica dello yogurt varia a seconda della tipologia di yogurt che si consuma, in alcuni yogurt può essere più elevato l’apporto proteico, in altri i grassi possono essere più abbondanti, qui di seguito andremo a vedere per 100 grammi di yogurt bianco i nutrienti che apporta.

-proteine: 3,8 g

-grassi: 3,9 g

-carboidrati: 4,3 g

-minerali (soprattutto calcio)

-vitamine

“Lo yogurt fa male allo stomaco!”. E’ la verità?

Il mal di stomaco è molto fastidioso e può essere determinato da una serie di fattori, ad esempio può essere causato da un colpo di freddo, da gastrite, dall’ingestione di bevande ghiacciate o dall’eccesso di acidità, il mal di stomaco può essere causato anche dallo stress o da una cattiva alimentazione. Infatti, esistono alimenti che possono determinare il mal di stomaco, pertanto non andrebbero consumati con frequenza.

Gli alimenti di cui non bisogna abusare se non volete far presentare il mal di stomaco sono vari, tra questi sono da citare gli alimenti fritti, i cibi piccanti, gli agrumi, dunque le arance, i limoni e simili, i succhi di frutta e le marmellate confezionate, dato che contengono acidificanti, bibite gassate e gli alcolici, ma anche troppi zuccheri sono da evitare.

D’altro canto, invece, non è vero che lo yogurt fa male allo stomaco, anzi, è uno degli alimenti che si consiglia di consumare per attenuare il mal di stomaco, meglio preferire lo yogurt bianco, ottime anche le banane come rimedio naturale per il mal di stomaco. Da preferire anche il riso bianco, la camomilla, frutta non acida.

Cosa succede al nostro corpo se mangiamo lo yogurt tutti i giorni?