Bere due bicchieri di birra al giorno: ciò che accade è incredibile

La birra è probabilmente la bevanda alcolica più famosa al mondo. Ce sia bionda, scura o rossa il suo gusto è amato da quasi tutto. Tuttavia, specie nelle calde giornate, o durante i pasti, capita di concedersi qualche bicchiere di troppo. Ma cosa accade al nostro corpo quando beviamo due bicchieri di birra ogni giorno? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e altre domande sulla birra.

Proprietà della birra

La birra ha delle origini molto antiche, al suo interno sono presento malto, luppolo e lievito e berla apporta tantissime proprietà al nostro corpo. La birra è ricca di vitamine del gruppo B (B1, B2, B6 e B12) e sali minerali. La birra, oltretutto, ha un ottimo rapporto calcio-fosforo, ed è povera di sodio. Proprio per questo, la birra ha proprietà diuretiche. Il luppolo include diversi tipi di flavonoidi che possiedono proprietà antitumorali, come lo xantumolo che è in grado di inibire la proliferazione di alcune cellule tumorali. I polifenoli contenuti nella birra, oltretutto, conferiscono a questa bevanda delle proprietà antiossidanti. La birra non pastorizzata, infine, risulta essere quella più sana e con più effetti benefici.

Birra e colesterolo

Secondo alcune ricerche condotte in Cina, bere una piccola quantità di birra tutti i giorni aiuti a tenere sotto controllo il colesterolo buono. Secondo altri studi, inoltre, sembrerebbe che le birre bionde siano un vero e proprio alleato contro l’invecchiamento e sono capaci di ridurre il rischio di soffrire di malattie cardiovascolari.

Bere due bicchieri di birra al giorno: ecco cosa succede

Secondo quanto riportato da una ricerca svedese che ha analizzato gli effetti dell’alcol, ha rivelato che bere due bicchieri di birra al giorno fa bene all’umore ed è anche un ottimo rimedio contro la depressione. Tale studio ha dimostrato che chi non beve alcolici ha più probabilità di soffrire di depressione rispetto a chi beve qualche bicchiere al giorno.

Ovviamente lo studio parla di alcolici leggeri, come appunto la birra. Per essere precisi la quantità giusta di birre da bere durante una settimana è quattordici, quindi proprio due al giorno. Sarebbe comunque meglio bere la birra in compagnia e allegria poiché godersela con gli amici crea dei momenti di fantastica convivialità. Trattandosi di una bevanda alcolica, la birra deve essere consumata con moderazione. Se è accertato che non bere mai alcolici aumenta i rischi di stati depressivi, anche un consumo eccessivo di alcol potrebbe avere effetti devastanti sia al livello fisico che mentale. Non stupisce quindi che nelle persone che consumano più di quattordici birre a settimana si è riscontrato un maggiore rischio di depressione.

Due bicchieri di birra al giorno: una cura contro l’invecchiamento

Consumare due bicchieri di birra al giorno contrasta l’invecchiamento del nostro corpo. È quanto emerso da un’ulteriore ricerca che ha confrontato un consumo moderato di alcool con una più lunga aspettativa di vita. Bere due bicchieri di birra ogni giorno corrisponderebbe ad una riduzione del rischio di morte prematura del 18%.