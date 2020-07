Lazio ok col Brescia, per il secondo posto si decide all’ultimo

Nonostante la corsa Scudetto si sia ormai risolta, per il nono anno consecutivo, in favore della Juventus, in classifica rimangono ancora alcune situazioni da risolvere. Tra gli ultimissimi verdetti ancora da esprimere c’è quello della terza retrocessa, con una sfida a due tra Lecce e Genoa. Tuttavia i riflettori sembrano essere puntati sul piazzamento d’onore, che vede ben tre squadre raccolte in un solo punto. L’ Inter al momento è seconda a quota 79, con una sola lunghezza di vantaggio nei confronti del tandem composto da Atalanta e Lazio. L’ultimo turno sarà quindi determinante per la conclusione della contesa, anche in virtù delle super sfide che vedranno coinvolte le tre compagini.

Atalanta e Inter saranno infatti impegnate in un appassionante scontro diretto, mentre la Lazio sarà chiamata alla complicata trasferta del San Paolo contro il Napoli. E proprio i biancocelesti, disastrosi alla ripresa del campionato nel post lockdown, in queste ultimissime settimane si sono rilanciati ritrovando lo smalto perduto. E così, con il Brescia già retrocesso, arriva una vittoria meritata e non troppo sofferta. Un 2 – 0 che trova le marcature di un ritrovato Correa e del “solito” Ciro Immobile, quest’ultimo ormai lanciatissimo verso la conquista del titolo di capocannoniere e della Scarpa d’Oro.