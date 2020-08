Cosa succede a chi beve olio d’oliva? Ecco la risposta

L’olio d’oliva è un condimento salutare, soprattutto quello extravergine. Cosa succede a chi beve olio d’oliva? Ecco la verità sui benefici che l’organismo può ottenere da questo comportamento alimentare.

L’olio d’oliva

L’olio d’oliva è un condimento ben conosciuto in cucina, soprattutto nella sua variante extra vergine. L’olio d’oliva ha origini antiche ed è ricco di proprietà e caratteristiche organolettiche e nutritive benefiche per la salute. E’ uno dei condimenti base della dieta mediterranea, molto diffuso per insaporire la carne, l’insalata e i piatti di pesce. L’olio di oliva è ricco di sostanze come antiossidanti, polifenoli e acidi grassi monoinsaturi.

Cosa succede a chi beve olio d’oliva? Ecco la verità.

Chi beve olio d’oliva fa un gran bene a sé stesso perché introduce all’interno del suo organismo sostanze preziose.

Bere olio d’oliva

Bere un cucchiaio di olio d’oliva al mattino a stomaco vuoto è la mossa migliore che si possa fare per la propria salute. Bere olio d’oliva fa bene alla digestione, al cuore, al fegato e alle ossa. L’olio d’oliva ha potere depurativo nei riguardi del nostro fegato, ma ha anche delle proprietà antinfiammatorie, fa bene molto allo stomaco e riduce problematiche come la gastrite. L’olio di oliva è molto consigliato a chi soffre di ipercolesterolemia, perché aiuta a ridurre il colesterolo cattivo LDL e aumenta quello buono HDL contribuendo a migliorare la funzionalità del sistema cardiocircolatorio.

Bere l’olio d’oliva favorisce il transito intestinale, dato che ha effetto lassativo, per cui è molto consigliato se si soffre di stitichezza, non lo eliminate dalla vostra dieta. Bere olio d’oliva aiuta l’organismo a depurarsi da scorie e tossine e tiene lontano il cancro della pelle. L’olio d’oliva fa bene alla cute e rende i capelli luminosi ritardando il processo di invecchiamento cellulare. Bere olio d’oliva migliora l’assorbimento delle vitamine A, E, D e K2 e di minerali come il calcio e il magnesio, aiuta la memoria e la capacità di concentrazione.

L’olio di oliva associato ad altri alimenti

Abbiamo capito cosa succede a chi beve olio d’oliva e che un’ottima mossa per la salute e berne un cucchiaino tutte le mattine prima di fare colazione. L’olio di oliva può inoltre potenziare i suoi effetti se associato nella dieta ad altri alimenti. Ad esempio lo potreste mescolandolo con del succo di limone di prima mattina quando siete ancora a digiuno. I due alimenti insieme sono un vero e proprio toccasana per la salute e hanno effetto antisettico, antibatterico, lenitivo e depurativo.

Ottimo poi condire il pesce azzurro con l’olio d’oliva. In questo modo l’organismo farà il pieno di acidi grassi monoinsaturi benefici per la salute cerebrale e per contrastare la dannosa azione dei radicali liberi, i maggiori responsabili dell’invecchiamento cutaneo, cellulare e della comparsa di patologie tumorali.