Serie A, i premi accessori: comanda la Juventus

Il campionato di Serie A si è oramai concluso, e fra pochi giorni torneremo finalmente a rilanciarci nelle due competizioni internazionali. Non prima, però, di conferire alcuni premi accessori, per riconoscere i meriti individuali di chi, in campo, è riuscito a conquistare le luci della ribalta. E in una classifica che ha visto ancora una volta la Juventus svettare su tutte le inseguitrici, le migliori onorificenze non possono che andare ai giocatori bianconeri.

A cominciare da Szczesny, premiato come miglior portiere della Serie A 2019-2020. Nonostante i 33 gol subiti in 29 gare, in effetti, l’estremo difensore polacco è stata una delle migliori note in una stagione piuttosto complicata per la Juventus. Autore di prestazioni spesso formidabili, il numero uno della Vecchia Signora è riuscito a lasciarsi definitivamente alle spalle gli spettri di Buffon, conquistando la fiducia dello spogliatoio e della tifoseria.

Come miglior difensore è stato invece scelto de Vrij, forse il meno appariscente ma il più efficace del terzetto difensivo dell’ Inter. In una stagione in cui Godin ha dato l’impressione di non essere più all’altezza del proprio glorioso passato, mentre Skriniar ha palesato alcune incrinature, il centrale olandese è invece emerso come una certezza assoluta e irrinunciabile per Antonio Conte.

Il capitano dell’Atalanta, il Papu Gomez, è stato poi eletto come miglior centrocampista di questa Serie A. Trascinatore dell’armata bergamasca, il fantasista argentino ha fornito un contributo determinante a suon di gol, assist e prestazioni. Tanto da guadagnarsi persino le chiamate della Selecciòn a 32 anni suonati. Chapeau.

E se non c’erano grossi dubbi circa il titolo di miglior attaccante del campionato, andato alla Scarpa d’Oro Ciro Immobile (che con 36 centri ha anche eguagliato il record di Gonzalo Higuain), più discusso è stato il premio di miglior calciatore del torneo. Come MVP è stato eletto Paulo Dybala, già scelto come miglior giocatore del mese di luglio dall’AIC. Il contributo della Joya, dopo le delusioni della scorsa stagione e le voci circa una sempre più probabile cessione in estate, è stato infatti fondamentale per la conquista del nono Scudetto consecutivo della Juventus. Anche la scelta di miglior giovane è ricaduta su un elemento bianconero: il fantasista Kulusevski, che in prestito al Parma ha sfoderato un’annata di altissimo livello.