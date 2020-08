Ormai la cucina cinese è famosa in tutto il mondo, anche nel nostro Paese, dove è molto semplice trovare i ristoranti cinesi, ovviamente alcuni piatti non sono uguali, ci sono delle rivisitazioni, come ad esempio il pollo alle mandorle, che seppur si pensi che sia un piatto tipicamente cinese, in realtà non lo è.

Ovviamente in Cina le ricette tradizionali vengono rispettate, e rispetto a noi italiani, hanno anche l’abitudine di consumare delle pietanze più particolari, che noi probabilmente in Italia non mangeremmo mai. Nei mercati popolari cinesi è possibile trovare gli ingredienti più originali e disparati, dai coloratissimi frutti esotici agli animali che non pensavamo nemmeno fossero commestibili.

Un’altra differenza con l’Italia, è che i cinesi attribuiscono ai cibi dei particolari “poteri”. Ad esempio, si ritiene che i prodotti ittici garantiscano la longevità, mentre all’uovo è associata fertilità.

Cibi strani che mangiano i cinesi: ecco la classifica

Uovo Centenario

Stufato di Rana

Stinky Tofu

Stomaco di Maiale

Stelle marine fritte

Uovo Centenario

La sua preparazione prevede una conservazione dell’uovo molto particolare che dura anche vari mesi e nella maggior parte dei casi si utilizza l’uovo d’anatra. Le uova centenarie vengono preparate in una miscela composta da cenere di legno, sale, calce e alcune ricette prevedono anche paglia di riso, argilla e foglie di tè. Questa miscela fa assumere all’uovo una consistenza gelatinosa, dal punto di vista estetico, l’albume diventa marrone scuro e il tuorlo diventa verde intenso e assume un forte odore di ammoniaca e zolfo.

Stufato di Rana

Lo stufato di rana non si prepara solo in Cina, ma ad esempi si prepara anche nel nord del nostro paese ed in Pianura Padana. La carne di rana è un’ottima fonte di sostanze nutritive, ed è anche ricca di vitamine e di proteine. Solitamente le rane sono cucinate con il peperoncino verde o rosso, i grani di pepe e del cavolo rosso fermentato, che danno al piatto un piacevole sapore aspro ed aromatico.

Stinky Tofu

Lo stinky tofu è uno dei più famosi e diffusi street food di Hong Kong: il suo odore forte pervade le strade della città. Per preparare questo piatto il tofu è lasciato fermentare per molto tempo in una miscela a base di latte e una particolare salamoia a base di verdure, pesce o carne. Secondo la ricetta tradizionale la fermentazione dovrebbe durare diverse settimane o addirittura mesi. Solitamente lo si taglia a cubetti, e poi lo si frigge in olio vegetale e servito con l’aggiunta di peperoncino e salsa di soia.

Stomaco di Maiale

Lo stomaco di maiale è un ingrediente molto pregiato e apprezzato in Cina e si utilizza per moltissime preparazioni. Generalmente viene cucinato in diversi modi, ad esempio lo si può fare saltato, in zuppa, ma anche cotto a al vapore. La sua consistenza è tendenzialmente gommosa e solitamente ci si abbina dello zenzero fresco.

Stelle marine fritte

Molti di noi nemmeno sapevano che le stelle marine fossero commestibili, ma a Pechino non è raro trovarla fritta sopra uno stecchino. È consumata come street food. La frittura ad alta temperatura rende le stelle marine molto croccanti all’esterno mentre l’interno resta cremoso e gelatinoso.