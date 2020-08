“Non mangiare di notte!”: ecco cosa succede al nostro corpo

Mangiare di notte non è una buona abitudine, in quanto il nostro organismo fatica a digerire bene. Non a casa si consiglia di non mangiare troppo tardi la sera, e di non andare a dormire subito dopo aver cenato, proprio per dare un po’ di tempo all’organismo di digerire. Altro consiglio da tenere ben a mente, è quello di preferire una cena leggera, meglio non appesantirsi troppo prima di andare a letto.

Ma, specialmente per i più notturni, gli attacchi di fame notturni possono capitare. Ma allora cosa si può mangiare durante la notte per non ingrassare e allo stesso tempo per non appesantire troppo l’organismo? Continuate a leggere per scoprirlo.

Gli attacchi di fame notturni sono difficili da controllare e ci portano a rovistare in credenza o nel frigorifero alla ricerca di qualcosa che soddisfi subito il nostro bisogno di cibo. Non è sempre un disturbo alimentare o una malattia ma spesso una vera e propria abitudine. A causare questi attacchi di fame può essere lo stress o una alimentazione non corretta durante il giorno.

Mangiare di notte fa male e fa ingrassare ma, se proprio ci prendono questi attacchi di fame, cci sono degli alimenti che si possono preferire, in modo che non ci faranno poi appesantire troppo.

Cosa mangiare di notte se si ha fame?