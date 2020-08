Tagli di capelli che ti rendono più giovane: ecco come sceglierli

I nostri capelli, il loro taglio e la piega che decidiamo di fare possono influenzare notevolmente l’età che poi dimostriamo. Non importa quanti anni si hanno, sembrare più giovani è la prerogativa di molte donne, in questo articolo andremo a vedere insieme qualche suggerimento dei parrucchieri, in particolar modo, andremo a vedere quali tagli consigliano per sembrare più giovani.

E’ risaputo che per sembrare più giovani sarebbe meglio preferire dei tagli corti, i capelli lunghi invecchiano di qualche anno, nulla di grave per chi non è interessato a sembrare più giovane, consiglio molto utile, invece, se volete ringiovanire di qualche anno. Inoltre, il taglio corto è ottimo da fare nel periodo estivo, perché vi farà stare più fresche.

Anche il colore che scegliete di fare potrebbe rendervi più giovani o potrebbero invecchiarvi un po’, meglio preferire dei colori non molto scuri, magari con dei riflessi che diano più luminosità al viso.

Lo styling giusto sarebbe quello di evitare i capelli che superino, come lunghezza, la metà della schiena. Se proprio non riesci a rinunciare al lungo, evita quantomeno un effetto troppo liscio e i capelli pari, meglio preferire dei tagli scalati e i capelli un po’ mossi. Ancora meglio, potete optare per una maxi frangia, in questo modo riuscirete anche a coprire le eventuali rughe presenti sulla fronte.

Nonostante il capello mosso renda più giovani, sarebbe meglio evitare il riccio perfetto, quindi no ai boccoli super precisi, meglio un mosso più sbarazzino.

Ancora, se non volete cadere nel brutto gusto, evitate di fare delle tinture di colori troppo bizzarri e appariscenti, meglio preferire dei colori naturali, e delle sfumature altrettanto sobrie, anche se negli ultimi anni sono state molto di tendenza le tinture di colori particolari, una donna adulta con colori eccentrici come il rosso fuoco, il viola, il rosa, non sarebbero molto eleganti, meglio lasciare questi colori alle adolescenti.

Dunque, per ringiovanire di qualche anno, meglio preferire i capelli corti, o quanto meno che non superino di molto le spalle, preferire delle pieghe mosse e non troppo lisci e preferire dei colori naturali come il castano chiaro, il nocciola, il mogano, magari con qualche riflesso di luce. Seguendo questi piccoli consigli riuscirete a togliere qualche anno dal vostro viso, ad ogni modo prima di cambiare radicalmente il vostro look provate a chiedere un consiglio al vostro parrucchiere di fiducia, saprà consigliarvi sicuramente l’opzione migliore in base alla forma del vostro viso, in base alla vostra età e via dicendo.