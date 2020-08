Attenzione all’anguria: se c’è questa spaccatura può accadere che…

L’anguria è un frutto molto apprezzato da adulti e bambini, molto dolce, fresco, il frutto tipico dell’estate. Si presenta solitamente di dimensioni variabili, esistono sia le baby angurie, che quindi hanno dimensioni minori, che le angurie di grosse dimensioni, hanno una bella buccia esterna di colore verde brillante, mentre la polpa interne è rossa. Delle volte capita di vedere delle angurie che presentano delle spaccature, delle crepe. Alcuni sostengono che le crepe all’interno delle angurie siano pericolose perché sarebbero un indicatore della qualità del prodotto, in particolar modo si pensa che un’anguria con delle crepe non sia un prodotto naturale. Ma dunque, le angurie con delle crepe non possono essere mangiate? Cerchiamo di fare chiarezza sull’argomento.

Si può mangiare l’anguria con le crepe?

Ma è vero che le crepe nelle angurie sono causate da sostanze nocive? La risposta è no, queste crepe si formano in modo naturale. Anche se tutt’oggi non è chiaro esattamente perché succeda. Un tempo si credeva che la colpa fosse di fattori meteo che non permettevano all’anguria di crescere in maniera regolare. Oggi la teoria più in voga è che c’è un problema alla base, partendo già dall’impollinazione, si pensa infatti che si creino a causa di un’impollinazione finita male, e questo, può contribuire alla formazione del cuore cavo. Nulla di allarmante però. L’anguria che presenta queste crepe ha le stesse proprietà nutritive di quelle che non ne hanno.Non c’è alcun rischio cancerogeno.

Dimagrire velocemente - Ecco i migliori integratori online Dimagrire velocemente - Ecco i migliori integratori online

Benefici dell’anguria

Le angurie apportano molto potassio che aiuta a tenere sotto controllo la pressione arteriosa, in quanto favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso contrastando la ritenzione idrica, e regola il battito cardiaco. Le angurie contengono anche fosforo che regola il pH. Nelle angurie troviamo anche una discreta quantità di magnesio che trasmette gli impulsi nervosi, regola il ritmo del cuore e la contrattilità muscolare. Le angurie sono anche una fonte naturale di licopene, un carotenoide responsabile della colorazione rossa dei vegetali come pomodori, anguria e frutti rossi. Possiede una spiccata attività antiossidante, che le rende efficaci nella prevenzione dei tumori e nella lotta all’invecchiamento. Nelle angurie troviamo anche la citrullina che previene l’ipertensione e protegge l’apparato cardiovascolare in quanto è in grado di equilibrare la pressione e di mantenere elastiche le pareti arteriose. Questo amminoacido viene inoltre utilizzato per la disfunzione erettile, in quanto sarebbe capace di far raggiungere e mantenere l’erezione garantendo la concentrazione necessaria di ossido nitrico.