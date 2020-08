L’hamburger si cuoce con la pellicola? Ecco la verità

L’hamburger è un prodotto molto simile ad una polpetta di carne e poi pressata, cotta principalmente ai ferri, su piastra. Negli ultimi anni si sono diffusi in modo esponenziale le catene di fast food, in questo ambito il termine hamburger è stato associato ad un panino farcito che è composto da pane, carne, generalmente bovina tritata, salse e condimenti vari. Ognuno farcisce il proprio hamburger come più gli piace, si possono inserire moltissimi ingredienti.

Come preparare un hamburger perfetto

La carne è preferibile che sia tritata e non macinata. Le parti da utilizzare devono essere un mix di controfiletto, collo e fiocco, meglio ancora se li acquistiamo biologici. L’ideale sarebbe sminuzzare la carne con il coltello. Per ottenere una consistenza giusta deve contenere almeno il 20% di grasso.

Un fattore chiave è la giusta cottura, cuocerlo correttamente evita di ottenere un hamburger stopposo. Il colore della carne può indicare la quantità di grasso presente nella carne. E’ ovvio che per ottenere un hamburger di ottima qualità si deve evitare la presenza di nervi. Essi devono essere rimossi prima di tritare la carne in modo che non siano fastidiosi al momento della masticazione. Una volta tritata, la carne è pressata per formare dei medaglioni, basterà usare le mani leggermente umide. Questa operazione si deve eseguire in modo veloce, in questo modo si evita che il macinato si scaldi e il grasso si sciolga. Una volta formati gli hamburger, devono essere conditi a scelta con sale e pepe e lasciaceli riposare in frigo.

L’hamburger si cuoce su di una piastra già ben calda o anche in padella, senza aggiungere nessun condimento, lo si fa cuocere per circa 2 minuti per lato. Si consiglia di non cuocerlo troppo e di non schiacciarlo per evitare che si disperdano i succhi. La fiamma non deve essere troppo alta, altrimenti non si cuoce in modo omogeneo. Queste accortezze consentono di ottenere un hamburger morbido, succoso e della giusta consistenza.

Gli hamburger si cuociono con la pellicola?

Si tratta di una pellicola, generalmente realizzata in cellophane, che ha lo scopo di contribuire a mantenere la forma rotonda degli hamburger durante la sua conservazione e durante le fasi che precedono la cottura.

Il cellophane ha ottime proprietà di barriera all’ossigeno e inibisce pertanto l’ossidazione dell’alimento.

Per preparare gli hamburger, i dischetti realizzati con questo materiale vengono inseriti nella macchina che pressa la carne macinata e servono a tenere insieme i pezzi della carne fino al momento di posizionare l’hamburger nella pentola.

La pellicola presente sull’hamburger è certamente idoneo ad entrare in contatto con l’alimento ma non alle temperature che si sviluppano durante la cottura: adatto per la conservazione in condizioni di refrigerazione e congelamento e per mantenere la carne a temperatura ambiente, il materiale di cui è costituito può fondere oltre i 150°C, con conseguente rilascio di sostanze potenzialmente inattese all’alimento. Nei casi peggiori potreste persino arrivare a mangiare pezzi di cellophane che si fonderebbero con l’hamburger stesso a causa del calore.