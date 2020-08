Cibi che contengono istamina: questi sono i più pericolosi

L’istamina è una sostanza nota a chi soffre di allergie. Il nostro corpo la produce infatti quando entra in contatto con qualcosa a cui siamo particolarmente sensibili, questo può essere un cibo ma anche una pianta, gli acari della polvere, ecc. Alcuni alimenti contengono molta istamina. Ecco quali sono.

L’istamina si trova naturalmente presente nella gran parte degli alimenti vegetali o animali e funge da mediatore chimico in alcune reazioni del nostro organismo. Livelli molto alti di questa sostanza nel corpo fanno sì che compaiano i vari sintomi delle allergie.

Molti i cibi che contengono istamina, alcuni con quantitativi maggiori di altri. Di solito di questo non ci preoccupiamo in quanto un corpo sano è in grado di gestire l’istamina presente negli alimenti grazie all’opera dell’enzima diaminossidasi che all’interno dell’intestino tenue ne evita l’assorbimento. Quando però questo enzima non svolge correttamente il suo compito, nella maggior parte dei casi perché non è in numero sufficiente a gestire l’istamina, ecco che ci troviamo di fronte ad un’intolleranza all’istamina.

In questi casi, ma anche se è comparsa orticaria, dermatite o altri problemi legati o che peggiorano a causa dell’istamina, è bene conoscere i cibi che ne contengono di più o quelli che ne fanno rilasciare maggiormente al nostro corpo.

Una dieta a basso contenuto di istamina può contribuire a risolvere il problema e la sintomatologia comparsa, parlatene però sempre con uno specialista.

L’istamina rientra nel gruppo delle ammine biogene. Essa funge da neurotrasmettitore, da mediatrice delle infiammazioni e anche in risposta a reazioni allergiche. Non a caso, alcuni alimenti che contengono istamina determinano reazioni allergiche in alcune persone.

Dove si trova l’istamina?

L’istamina è prodotta principalmente nel corpo, ma essa può essere contenuta anche in vari alimenti, specialmente in alimenti stagionati o mal conservati. Altri alimenti, invece, non contengono istamina ma, sono definiti come istamino-liberatori.

Alimenti in cui è contenuta l’istamina

Cibi stagionati

Cibi conservati a lungo nei magazzini

Cibi fermentati

Formaggi

Salame

Speck

Pesce, specialmente tonno, sgombro, sardine e aringhe

Frutti di mare

Vino rosso

Spumante

Ketchup

Salsa di soia

Aceto

Crauti

Pomodori

Melanzane

Spinaci

Alimenti istamino-liberatori

Esistono dei cibi a cui stare attenti in quanto anche se al loro interno contengono poca istamina, sono in grado di far rilasciare al nostro organismo questa sostanza una volta ingerititi. Tra questi ricordiamo in particolare fragole, cioccolato, funghi, ananas, noci, mandorle e in generale frutta secca, albume d’uovo, pesce, molluschi, soia, cereali integrali e alcool.

• Fragole

• Cioccolato

• Funghi

• Ananas

• noci e mandorle

• albume

• pesce

• molluschi

• soia

• cereali integrali

• alcool

Intolleranza all’istamina e sintomi

Ma come accorgersi che vi è un’intolleranza all’istamina o comunque necessità di limitare l’assunzione di questa sostanza? Vi sono alcuni sintomi da tenere in considerazione e far valutare al proprio medico che, in alcuni casi, potrà consigliare una dieta terapeutica in cui l’istamina viene ridotta al minimo. Tra questi:

• Diarrea

• Flatulenza

• Crampi addominali

• Mal di stomaco

• Prurito e orticaria

• Difficoltà respiratorie

• Naso chiuso

• Asma

• Mal di testa

• Irritazioni di vario genere

• Prurito agli occhi

• Vertigini

• Tachicardia