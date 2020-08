Rimedi per le vesciche ai piedi: ecco cosa utilizzare

Nell’articolo di oggi andremo a parlare delle vesciche ai piedi, e vedremo come possono essere curate in modo naturale quando compaiono, dato che sono molto fastidiose e in alcuni casi anche dolorose. Le vesciche sono che delle lesioni che tendono a comparire sulla cute, generalmente quando la si sottopone in modo continuo ad alcuni eventi che possono essere traumatici, come ad esempio una pressione o uno sfregamento.

Tutti le hanno avute almeno una volta nella vita, e quelle che sicuramente sono più dolorose sono le vesciche ai piedi. Non tutti sanno che i piedi sono la parte del corpo che necessita maggiormente di cure e attenzioni, perché sono continuamente posti sotto pressione, il tutto si amplifica nel momento in cui si utilizzano anche delle scarpe scomode, che quindi favoriranno la comparsa di queste dolorose lesioni.

Dimagrire velocemente - Ecco i migliori integratori online Dimagrire velocemente - Ecco i migliori integratori online

Le vesciche ai piedi possono essere poco dolorose o molto dolorose, in alcuni casi presentano anche sangue, o del liquido trasparente, sicuramente quelle che presentano il sangue sono più dolorose.

Una possibile che si verifichino delle complicazioni, soprattutto a causa di batteri che determinano un’infezione, questo accade soprattutto se non vengono medicate, o magari se si bucano. La rottura della bolla costituisce la porta di ingresso per gli agenti microbici.

Rimedi contro le vesciche ai piedi

Oggigiorno in commercio si trova praticamente di tutto, e si trovano molto facilmente anche dei rimedi farmaceutici per curare le vesciche ai piedi, ovviamente in questo caso si tratterebbe di medicinali. C’è chi, però, preferisce ricorrere a delle soluzioni più naturali, e sono proprio queste le soluzioni che oggi andremo a vedere insieme, i rimedi naturali per curare le vesciche ai piedi. Si tratta di rimedi molto semplici che prevedono l’utilizzo di ingredienti naturali e che tutti abbiamo in casa, molto economici, semplici da utilizzare e che non hanno controindicazioni.

Ecco qualche rimedio naturale contro le vesciche ai piedi:

Limone

Il limone ha proprietà lenitive e antinfiammatorie notevoli, grazie anche al suo contenuto di antiossidanti. Per questo motivo il limone è molto consigliato per curare le vesciche ai piedi, tutto quello che dovete fare è strofinare la polpa del limone sulla zona interessata, il sollievo sarà immediato.

Il limone ha proprietà lenitive e antinfiammatorie notevoli, grazie anche al suo contenuto di antiossidanti. Per questo motivo il limone è molto consigliato per curare le vesciche ai piedi, tutto quello che dovete fare è strofinare la polpa del limone sulla zona interessata, il sollievo sarà immediato. Olio di ricino

Quando le vesciche sono più dure, l’olio di ricino è la soluzione migliore, in quanto ammorbidisce molto la pelle. Vi consigliamo di mescolarlo con un po’ di acqua tiepida e del sapone.

Quando le vesciche sono più dure, l’olio di ricino è la soluzione migliore, in quanto ammorbidisce molto la pelle. Vi consigliamo di mescolarlo con un po’ di acqua tiepida e del sapone. Cipolla

Le cipolle contengono dei potenti acidi che sono in grado di neutralizzare le infezioni. Inoltre, la cipolla, ammorbidisce la pelle indurita a causa della vescica, il che la renderà più semplice da rimuovere. Basterà semplicemente applicare una fetta di cipolla sulla zona in cui è presente la vescica e coprire con una benda e lasciatela cosi per quanto più tempo potete.

Le cipolle contengono dei potenti acidi che sono in grado di neutralizzare le infezioni. Inoltre, la cipolla, ammorbidisce la pelle indurita a causa della vescica, il che la renderà più semplice da rimuovere. Basterà semplicemente applicare una fetta di cipolla sulla zona in cui è presente la vescica e coprire con una benda e lasciatela cosi per quanto più tempo potete. Aglio

L’aglio è un altro ingrediente molto consigliato contro le vesciche ai piedi, questo perché, come la cipolla, contiene potenti acidi e l’allicina, che contribuiscono a migliorare la salute dei piedi ed eliminare le infiammazioni.

L’aglio è un altro ingrediente molto consigliato contro le vesciche ai piedi, questo perché, come la cipolla, contiene potenti acidi e l’allicina, che contribuiscono a migliorare la salute dei piedi ed eliminare le infiammazioni. Aceto di mele

L’aceto di mele ha proprietà antibatteriche, per questo motivo è un ottimo rimedio contro le vesciche. Basta applicarlo direttamente sulla zona interessata con del cotone, fatelo almeno un paio di volte al giorno, le vesciche guariranno più velocemente.

L’aceto di mele ha proprietà antibatteriche, per questo motivo è un ottimo rimedio contro le vesciche. Basta applicarlo direttamente sulla zona interessata con del cotone, fatelo almeno un paio di volte al giorno, le vesciche guariranno più velocemente. Sali di Epsom

Con i sali di Epsom si può preparare un pediluvio, ed è anche molto semplice, in quanto tutto ciò che dovete fare è versare il vostro sale all’interno di una bacinella contenente dell’acqua calda e poi andateci ad immergere i piedi per circa 10-15 minuti.

Come prevenire le vesciche ai piedi

Prima che compaiano le dolorose vesciche possiamo cercare di prevenirle con delle azioni molto semplici. Come prima cosa assicuratevi che i piedi siano sempre ben idratati, questo perché sia il sudore che la secchezza favoriscono la comparsa delle vesciche. Seconda cosa, assicuratevi che non ci sia troppo attrito tra i piedi e i calzini, meglio preferire delle calze senza cuciture e sottili, meglio ancora se traspiranti, inoltre, devono essere della vostra misura. Stesso discorso per le scarpe, cercate di indossare della scarpe del vostro numero, che non siano ne più strette ne più larghe.