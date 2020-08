Mangiare uova fa male? La verità sorprende tutti

L’uovo è un prodotto alimentare dai numerosi utilizzi. Le uova possono essere mangiate tal quale, o può essere utilizzato come ingrediente di numerose preparazioni alimentari, nelle cucine di tutto il mondo.

Quando non vi sono delle denominazioni aggiuntive, con il termine uovo, si indica l’uovo di gallina, che è anche quello più utilizzato, ma, esistono anche diverse tipologie di uova, come ad esempio le uova di quaglia, d’anatra, di struzzo, d’oca, anche se a differenza delle uova di gallina, non si trovano molto facilmente in commercio.

Dimagrire velocemente - Ecco i migliori integratori online Dimagrire velocemente - Ecco i migliori integratori online

L’uovo è un alimento completo, apporta molti nutrienti, specialmente proteine, grassi, vitamine e sali minerali, quindi mangiarlo fa bene, ci sono però da tempo dei luoghi comuni che definirebbero l’uovo come un nemico della nostra salute perché apporta colesterolo e grassi, la chiave di tutto sta nel consumare le uova in dosi corrette e senza esagerare nella frequenza di consumo. Circa 2-3 uova a settimana non avranno alcun effetto negativo sul nostro organismo.

Dell’uovo si possono distinguere tre parti, il guscio, l’albume e il tuorlo. I grassi e il colesterolo sono concentrati all’interno del tuorlo, mentre nell’albume sono presenti gran parte delle proteine e degli enzimi, poi presenti in modo ubiquitario sono le vitamine e i sali minerali.

Composizione nutrizionale delle uova

Le uova apportano un quantitativo elevato di proteine ad alto valore biologico, dato che contengono numerosi amminoacidi essenziali. Inoltre, le uova, forniscono quantità significative di vitamine e sali minerali, in particolar modo la vitamina A, la vitamina D e molte vitamine del gruppo B, come ad esempio la riboflavina, l’acido folico, la vitamina B6 e la vitamina B12, tra i minerali, invece, i maggiori sono il ferro, il calcio, il fosforo e il potassio. Le uova sono molto economiche, dunque si può fare il carico di nutrienti senza spendere troppo.

Le calorie che apportano le uova, derivano in primo luogo dal loro tuorlo, questo è il motivo per cui molte persone, come ad esempio gli sportivi o i soggetti che stanno seguendo una dieta ipocalorica, consumano quasi esclusivamente gli albumi, ma un consumo sporadico non vi farà alcun male. In linea di massima un tuorlo d’uovo apporta circa 60 Kcal, mentre l’albume ne apporta solo 15 di Kcal, ovviamente questi valori tendono a variare a seconda delle dimensioni dell’uovo.

Mangiare uova fa male? La verità sorprende tutti

Sulla base di ciò che abbiamo scritto in precedenza è semplice rispondere al quesito. La risposta è no, mangiare le uova non fa assolutamente male, anzi, apportano molti benefici al nostro organismo. Ovviamente l’importante è non esagerare, un abuso di tutti gli alimenti a lungo andare può generare problemi di salute. In linea di massima un paio di volte alla settimana si possono mangiare tranquillamente.