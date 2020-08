Quanti batteri ci sono sulle torte dopo aver soffiato? Ecco la verità

Ebbene si, soffiare sulle candeline presenti sulla torta ad una festa aumenta notevolmente il numero di batteri sulla torta stessa, ma non abbiate paura di mangiarla, sono dei batteri innocui. Secondo un recente studio statunitense è stato messo in luce che soffiare sulle candeline determina un aumento del numero di batteri di ben 14 volte. Ma sono risultati non essere nocivi per la nostra salute.

E’ risaputo, a qualunque festa, che sia un compleanno, una laurea, un matrimonio, se sono presenti delle candeline qualcuno soffierà per spegnerle mentre esprime anche un desiderio. Ma per coloro che sono più attenti alla pulizia, gli ossessionati e i misofobici, questo bel momento potrebbe non essere vissuto proprio con molta spensieratezza e non hanno tutti i torti tra l’altro.

Secondo un recente studio della Clemson University, nella Carolina del Sud, apparso sulle pagine del Journal of Food Research, soffiare sulle candeline aumenta il numero di batteri sulla torta di ben 14 volte.

Il team di ricercatori americani, guidati da Paul Dawson, hanno per prima cosa riprodotto una classica torta di compleanno, mettendo della glassa su un pezzetto di carta stagnola. Sulla la torta hanno posizionato delle candeline. Poi, ai partecipanti allo studio è stato chiesto di mangiare un trancio di pizza. “Volevamo simulare il più possibile una festa di compleanno”, spiega Dawson. “Dovevamo, in pratica, stimolare le ghiandole salivari”.

Successivamente, il team di ricercatori ha contato e analizzato i batteri presenti sullo strato superficiale della torta, scoprendo che, una volta spente le candeline, i batteri sulla torta erano aumentati e di molto.

Dai risultati è emerso, infatti, che sebbene il numero variasse da partecipante a partecipante, la quantità media di batteri aumentava di ben 14 volte. E ancora più sorprendente, in un caso i batteri sono aumentati di addirittura 120 volte. “Alcune persone soffiano sulla torta e non trasferiscono alcun batterio”, precisa l’autore. “Mentre ci sono una o due persone che per qualsiasi motivo trasferiscono molti più batteri”.

Tuttavia, come precisano i ricercatori, la maggior parte dei batteri non risulta nocivo per la nostra salute. “Nella nostra bocca vivono molti batteri innocui, e quindi la probabilità di ammalarsi è molto bassa”, conclude Dawson.“ Non lasciamoci quindi rovinare le feste di compleanno da questa scoperta”.