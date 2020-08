Milan, finalmente è ufficiale il rinnovo di Ibrahimovic

Nelle ore che stanno segnando il passaggio di consegne tra il mese di agosto e quello di settembre, il calciomercato è più acceso che mai. Società particolarmente attiva in questi giorni è quella rossonera: il Milan, infatti, ha appena messo a segno due grandi colpi per inaugurare al meglio la nuova stagione. Con il Brescia l’intesa per il trasferimento di Sandro Tonali all’ombra della Madonnina è ormai totale: per una cifra potenzialmente superiore ai 35 milioni di euro, Maldini e soci sono riusciti ad assicurarsi le prestazioni di uno dei più promettenti talenti del calcio italiano. Ma per un giovane che arriva, c’è anche la conferma di un veterano: Zlatan Ibrahimovic ha infatti rinnovato il proprio contratto.

Quello tra Ibrahimovic e il Milan è stato un vero e proprio braccio di ferro, cui i rossoneri hanno deciso infine di piegarsi. Da ambo le parti la volontà era quella di proseguire i rapporti, ma le pretese economiche dello svedese, avanzate dal potente procuratore Mino Raiola, erano alte: non meno di 7 milioni di euro. I rossoneri hanno provato vanamente ad abbassare le richieste, decidendo di assecondarle anche in virtù dei buoni rapporti ritrovati. In questo modo il Milan puntella definitivamente il reparto offensivo almeno fino al termine della prossima stagione, con un giocatore che, pur prossimo ai 39 anni, è ancora capace di offrire un rendimento eccezionale: basti pensare ai suoi ultimi mesi in rossonero, in cui ha contribuito con 11 marcature in 20 presenze.