Cosa mangiare dopo un allenamento: ecco il menu ideale

Cosa mangiare dopo un allenamento? Sono molte le persone che fanno fitness e spesso non sanno che è indispensabile alimentarsi bene sia prima sia dopo il proprio workout. Ma come bilanciare al meglio la dieta da palestra? Questa alimentazione specifica prevede cibi ricchi di energia e con tutti i macronutrienti, è infatti molto importante mangiare piatti perfettamente bilanciati tra carboidrati complessi, proteine e anche grassi.

Il pasto ideale da mangiare prima del workout è un frullato con frutta e verdura da assumere almeno un’ora prima dell’allenamento in modo da avere l’energia necessaria. Inoltre ciò permetterà di sentire meno la fatica in quanto grazie al frullato si è fatto il pieno di liquidi, fibre, vitamine e minerali. Nell’alimentazione da palestra sono importantissime naturalmente anche le proteine, che aiutano la crescita della massa muscolare. Ma cosa mangiare dopo un allenamento in palestra? La cosa migliore da fare è rivolgersi a un dietologo o nutrizionista che possono elaborare una dieta perfettamente bilanciata e personalizzata e fornire consigli qualificati. Ecco comunque 10 cibi che possono essere utili per ricaricarti dopo un allenamento.

Dimagrire velocemente - Ecco i migliori integratori online Dimagrire velocemente - Ecco i migliori integratori online

Cosa mangiare dopo un allenamento

Frutta e verdura

Frutta e verdura sono fonti naturali di energia grazie alle fibre e alle vitamine e inoltre sono facili da digerire. Si possono assumere crude, cotte o sotto forma di frullati o centrifugati. Le migliori verdure tra cui scegliere sono gli spinaci, il cavolo, il sedano mentre per la frutta, ideali sono le mele, i kiwi e le banane.

Semi di chia

I semi di chia sono molto nutrienti e ricchi di sostanze nutritive come gli acidi grassi omega-3, le proteine e le fibre indispensabile per la salute. L’importante è non abusarne, basta aggiungerne due pizzichi a un’insalata per beneficiare di tutte le loro proprietà.

Avocado

L’avocado è un frutto delizioso e ricco di acidi grassi essenziali, proteine e antiossidanti che aiutano l’organismo a combattere la formazione di radicali liberi. È bene mangiare un po’ di avocado ogni giorno da solo o aggiunto in un’insalata o ancora spalmato o a fette sul pane sotto forma di avocado toast.

Uova

Le uova sono un alimento ricco di proteine che aiutano a stimolare il metabolismo, favorendo la perdita di peso e la formazione di massa muscolare. Sono perfette sia prima che dopo l’allenamento.

Avena

L’avena è un cereale tra i più completi, per cui è una fonte naturale di energia. Inoltre stabilizza i livelli di zucchero nel sangue e favorisce la funzione metabolica, aiutando così a perdere peso.

Noci

Le noci sono perfette per l’allenamento, in quanto ricche di proteine, acidi grassi e antiossidanti che danno tanta energia. Inoltre, grazie all’alto contenuto di fibre, aiutano a ridurre l’assorbimento dei carboidrati.

Yogurt greco

Lo yogurt greco è un alimento ricco di proteine e di calcio, per cui è ideale da mangiare soprattutto dopo l’allenamento per recuperare.

Pollo

Il pollo è perfetto da mangiare dopo l’allenamento, in quanto le sue proteine magre favoriscono la riparazione del muscolo.

Riso

Il riso è una fonte di energia naturale, in quanto è un cereale con carboidrati complessi. Leggero e digeribile, può essere consumato sia prima sia dopo l’esercizio fisico.

Maca

La maca è una radice peruviana molto utile per aumentare energia e resistenza, sembrerebbe aumentare anche il desiderio sessuale e la fertilità, ma va assunta solo dopo consulenza medica perché non è priva di effetti collaterali.