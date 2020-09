Semi di melone: cinque modi per riutilizzarli

È importante sapere che del melone oltre alla polpa sono commestibili anche i semi. Al pari degli altri semi oleosi, come quelli di zucca o di girasole, i semi di melone hanno proprietà benefiche in quanto sono ricchi di proteine, fibre, magnesio, fosforo, potassio e vitamina E. Essi, inoltre, si possono utilizzare anche per la preparazione di vari piatti; infatti, danno croccantezza e gusto in più. Il melone è un frutto che si consuma specialmente durante il periodo estivo, ma esistono alcune varietà invernali molto gustose.

Come conservare i semi del melone

Dopo aver tagliato il melone bisogna pulire i semi liberandoli da tutti i filamenti che li avvolgono. Bisogna metterli all’interno di un colino e lavarli sotto l’acqua corrente; così facendo si possono separare facilmente gli uni dagli altri. Successivamente si devono sistemare su un telo per farli asciugare all’aria, magari sotto al sole; si devono rigirare di tanto in tanto. Se si vuole velocizzare l’operazione si può riscaldare il forno a 100° C e si fanno asciugare per alcuni minuti. Una volta asciugati è consigliabile riporli in un barattolo a chiusura ermetica in modo che si possono conservare per tutto l’anno. Logicamente per poter riempire di semi il barattolo bisogna conservare quelli di diversi meloni consumati durante l’estate.

Tostare i semi del melone

A questo punto vediamo come si possono utilizzare i semi di melone. Se si preferisce sgranocchiare semini davanti alla TV occorre eseguire il seguente procedimento: si deve prendere una padella antiaderente, si deve scaldare leggermente e si devono versare al suo interno alcune manciate di semi. Poi, bisogna farli tostare per alcuni minuti oppure fino a quando non diventano un po’ più scuri. Adesso è il momento di toglierli dal fuoco e versarli in una ciotola; ecco pronto un delizioso snack. I semi di melone sono buoni anche al naturale, basta eliminare la buccia come si fa con gli altri semi e poi mangiarli.

Condire i cibi con i semi del melone

I semi di melone si possono utilizzare anche come condimento per le pietanze; è opportuno usarli se si vuole dare un po’ di croccantezza al piatto. Il procedimento da eseguire è abbastanza semplice: bisogna fare abbrustolire i semi in una padella, poi, si va ad aggiungere un filo d’olio extra vergine d’oliva. Infine, si lascia abbrustolire per 1 minuto, a questo punto il vostro condimento per insalate o verdure è pronto per essere utilizzato.