Cibi che danno forza: quali mangiare per risolvere?

Per affrontare al meglio la giornata abbiamo bisogno di molte energie, gran parte delle energie si ricavano dagli alimenti. Ci sono alcuni cibi che sono in grado di fornire molta energia e in questo articolo andremo a vedere alcuni di questi cibi.

Cibi che danno energia: ecco i migliori

SPEZIE E CIOCCOLATO

Le spezie stimolano il nostro metabolismo oltre ad avere un effetto detox. Ovviamente mangiarle al naturale non è molto solita come pratica, però ad esempio potete aggiungere qualche spezia alle vostre bevande, come ad esempio nelle tisane e nel tè. Le spezie apportano molto magnesio, che è un disinfettante naturale e possiede un effetto energetico. Discorso molto simile per il cioccolato fondente, favorisce il buon umore grazie al contenuto di antiossidanti naturali, contiene magnesio, e apporta molte energie.

CEREALI INTEGRALI

I carboidrati svolgono un ruolo essenziale per il nostro benessere. sarebbe meglio preferire dei cereali integrali, che contengono in linea di massima un po’ meno zucchero, ottimi da consumare a colazione o anche a merenda, nel latte vaccino o vegetale, ma anche ottimi nello yogurt, magari greco o alla frutta. Questa combinazione apporterà molte energie.

AVOCADO

L’avocado è un frutto ricco di grassi e Omega 3, regola i livelli di colesterolo e favorisce anche la salute del cuore, prevenendo l’arteriosclerosi. Puoi gustare qualche fetta di avocado a merenda, insieme a una manciata di noci e mandorle, ricche di vitamine, oppure aggiungerlo all’insalata, o anche in un toast. Apporta molte energie e benefici al nostro organismo.

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

L’olio d’oliva è sicuramente il condimento più utilizzato nelle cucine italiane, è ricco di acidi grassi insaturi, aiuta a regolare il colesterolo e di conseguenza protegge il cuore e le arterie. Lo si può utilizzare per condire tutte le pietanze, e molto spesso lo si utilizza anche la preparazione di alcuni dolci.

ERBE AROMATICHE

Le erbe aromatiche apportano molti benefici alla salute, sono anche ottimi per stimolare il buon umore. Secondo diversi studi il rosmarino favorisce la concentrazione e aiuta il processo di rigenerazione cellulare. Antispastico e sedativo, il basilico è particolarmente indicato a chi è nervoso, mentre il prezzemolo è vitaminizzante e protegge il fegato. Aggiungete ai vostri piatti le erbe aromatiche, renderanno il tutto più gustoso, e apportano energie.

FRUTTA E VERDURA

La frutta e la verdura apportano moltissimi benefici al nostro organismo, non a casa è consigliato consumarne almeno 5 porzioni al giorno, entrambi apportano molti nutrienti, e in particolar modo vitamine e sali minerali, ma anche molte energie dato il quantitativo i zuccheri presenti.

MANDORLE, MIELE E YOGURT

Altri alimenti che apportano molta energia solo le mandorle, il miele e lo yogurt, spesso anche mangiati insieme, ad esempio a colazione o come merenda, sono molto sazianti, ma allo stesso tempo apportano nutrienti fondamentali per il nostro organismo.

CIPOLLA E AGLIO

Già nell’antichità la cipolla si consumava per aumentare la resistenza alla fatica e proteggere la memoria. Grazie all’azione dei flavonoidi, cipolla e aglio fanno bene al cuore, combattono l’invecchiamento e aiutano a prevenire malattie degenerative del cervello: il modo migliore per consumarli è poco cotti o crudi.

LEGUMI

I legumi forniscono energia e aiutano a combattere la stanchezza fisica. Stimola la produzione di anticorpi, hanno effetti positivi sul metabolismo e contribuiscono nella lotta contro lo stress. Ottimi da consumare se abbiamo bisogno di energie, ma allo stesso tempo apportano anche proteine.