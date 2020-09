Ricetta torta magica al cioccolato: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo una ricetta super golosa, la torta magica al cioccolato. Questa torta è molto particolare, di grande effetto, perché preparando un unico impasto otterrete tre strati di diversa consistenza: uno superficiale tipo pan di spagna, uno centrale più cremoso e quello inferiore simile ad un flan. Anche in questo caso, per far sì che la magia avvenga gli ingredienti devono essere aggiunti in un ordine ben preciso e alla temperatura indicata. Vediamo insieme cosa occorre per prepararla.

Torta magica al cioccolato – Ingredienti

Ingredienti per uno stampo quadrato da 23 cm.

Latte intero tiepido (circa 40°) 500 g

Uova (circa 4 medie) a temperatura ambiente 220 g

Zucchero 150 g

Burro fuso, intiepidito 125 g

Farina 00 65 g

Cacao amaro in polvere 50 g

Acqua fredda 10 g

Estratto di vaniglia 10 g

Succo di limone 5 g

Sale fino 1 pizzico

Per spolverizzare:

Zucchero a velo q.b.

Per lo stampo:

Burro q.b.

Torta magica al cioccolato – Preparazione

Per realizzare la torta magica al cioccolato, assicuratevi che gli ingredienti siano tutti alle temperature indicate: tirate fuori le uova dal frigorifero e separate i tuorli dagli albumi, poi sciogliete il burro in un pentolino e lasciatelo intiepidire.

Riscaldate anche il latte che al momento dell’utilizzo dovrà avere una temperatura di circa 40°. Setacciate la farina e il cacao amaro in una ciotola, mescolate bene e tenete da parte. Infine imburrate e foderate con carta forno una teglia quadrata da 23 cm.

Ora siete pronti per preparare l’impasto: versate i tuorli a temperatura ambiente nella tazza di una planetaria con gancio a frusta e azionatela a velocità medio-alta, aggiungendo lo zucchero poco alla volta.

Dopo circa 5-6 minuti il composto sarà diventato chiaro e spumoso, quindi aggiungete a filo l’acqua fredda, l’estratto di vaniglia e il sale.

A questo punto versate anche il burro fuso tiepido e mescolate ancora per qualche istante, poi abbassate la velocità al minimo e aggiungete il mix di polveri, un cucchiaio per volta. Dopo aver incorporato le polveri, unite il latte tiepido a filo.

Ora prendete gli albumi e iniziate a montarli con le fruste elettriche in una ciotola a parte, aggiungendo il succo di limone: gli albumi dovranno risultare semi-montati, quindi spumosi ma ancora morbidi. Versate gli albumi nella ciotola col composto al cacao.

Incorporate gli albumi in modo omogeneo mescolando delicatamente con una frusta: il composto finale risulterà molto fluido, quasi liquido. Versate l’impasto ottenuto all’interno dello stampo foderato in precedenza e cuocete in forno statico preriscaldato a 150° per circa 80 minuti.

Una volta cotta, la torta deve risultare soda in superficie e cremosa all’interno quindi verificate la consistenza con uno stecchino per assicurarvi che non sia ancora liquida.

Lasciatela raffreddare completamente nello stampo, poi copritela con pellicola e mettetela in frigorifero a rassodare per almeno 2 ore.

Trascorso questo tempo, sformate la torta e pareggiate i bordi utilizzando un coltello inumidito o un filo di nylon, poi dividetela in cubotti e spolverizzate a piacere con zucchero a velo.

Torta magica al cioccolato – Consigli utili

La torta magica al cioccolato si può conservare in frigorifero per circa 3 giorni, coperta con pellicola. Potete anche congelarla, sia intera che tagliata già a cubotti.

L’estratto di vaniglia può essere sostituito con i semi della bacca di vaniglia oppure, se preferite, con della scorza d’arancia.