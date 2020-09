Il ravanello o rapanello è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Brassicaceae, coltivata per l’ipocotile ingrossato, comunemente chiamato radice, di sapore più o meno piccante. I ravanelli sono ricchi di proprietà benefiche per il nostro organismo per questo motivo sarebbe consigliato un consumo più frequente. Diuretici, disintossicanti e anche rilassanti, sono poveri di calorie, ricchi di acqua e hanno un basso indice glicemico.

Esistono diverse varietà, ma, quelli più comuni sono piccole dimensioni, tondi e presentano un colore rosso brillante, ma esistono anche varietà differenti, che hanno una forma meno tondeggiante e il colore può essere anche bianco, nero, giallo e grigio. I ravanelli vengono raccolti in primavera e in estate e la loro coltivazione interessa tutto il bacino del Mediterraneo.

Ravanelli: caratteristiche e valori nutrizionali

I ravanelli sono ideali da consumare anche se siete a dieta, questo perché apportano pochissime calorie, parliamo di circa 16 Kcal per 100 grammi di prodotto. Sono ricchi di acqua, che rappresenta più del 90%, e hanno un basso indice glicemico. Presentano una discreta quantità di fibre, utili per favorire il senso di sazietà.

I ravanelli, oltre a contenere acqua e fibre, contengono anche buoni quantitativi di minerali e vitamine, come ad esempio la vitamina C e le vitamine del gruppo B. Tra i minerali, invece, quelli più abbondanti sono il ferro, il calcio, lo zinco, il potassio, il fosforo e il magnesio. Non contengono colesterolo, quindi sono adatti anche coloro che soffrono di ipercolesterolemia. Abbondanti sono anche gli antiossidanti come la luteina e la zeaxantina.

Il ravanello fa bene alla salute? La verità è sconvolgente

Tutti i nutrienti che abbiamo appena citato fanno si che i ravanelli abbiano molti benefici per il nostro organismo.

Contrastano ritenzione idrica e cellulite. Grazie al contenuto di potassio e all’elevata quantità di acqua, il consumo di ravanelli è in grado di stimolare la diuresi.

Abbassano la pressione. Il potassio contenuto nei ravanelli contrasta la pressione alta in quanto favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

Sono disintossicanti. Grazie alle fibre, alla grande quantità di acqua e alla presenza di zolfo, un minerale non metallico che equilibra il pH della pelle e disintossica dalle tossine accumulate, il consumo di ravanelli aiuta a eliminare scorie e sostanze estranee dannose per l’organismo depurando soprattutto il fegato e i reni.

Favoriscono la perdita di peso. Le poche calorie dei ravanelli, unite alla presenza di fibre e al basso indice glicemico, rendono questi ortaggi utili se si sta seguendo una dieta dimagrante.

Sono antibatterici naturali. Alcune sostanze presenti nelle radici e nelle foglie sono in grado di bloccare la diffusione batterica quindi presenta un’azione antisettica.

Contrastano l’azione dei radicali liberi. Grazie alla presenza di antiossidanti come la vitamina C, il betacarotene, la luteina e la zeaxantina, i ravanelli proteggono dai danni ossidativi provocati dai radicali liberi, contrastando l’invecchiamento cellulare.

Ravanelli: controindicazioni

I ravanelli possono avere delle controindicazioni, soprattutto se si eccede nelle quantità. Possono irritare le pareti gastriche e intestinali e causare flatulenza. Il loro consumo è sconsigliato in caso di gastrite, reflusso gastroesofageo, colite o colon irritabile e calcoli renali.