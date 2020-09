Ricetta mezze maniche con il tonno: ingredienti, preparazione e consigli

Tutti in casa abbiamo almeno una lattina di tonno in scatola. Se avete poco tempo a disposizione, ma non volete rinunciare ad un piatto completo e sfizioso, le mezze maniche con il tonno fanno al caso vostro. Sono un primo piatto semplice e gustoso, a base di tonno sott’olio e passata di pomodoro.

Mezze maniche con il tonno – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Mezze Maniche Rigate 320 g

Tonno sott’olio sgocciolato 250 g

Passata di pomodoro 400 g

Aglio 1 spicchio

Prezzemolo da tritare 1 ciuffo

Peperoncino fresco 1

Sale q.b.

Olio extravergine d’oliva 40 g

Acciughe sott’olio 15 g

Mezze maniche con il tonno – Preparazione

Per preparare le mezze maniche con il tonno mettete a bollire abbondante acqua che salerete a bollore, servirà per cuocere la pasta. Poi, in un tegame, lasciate sfrigolare l’aglio intero sbucciato per qualche istante nell’olio, quindi rimuovetelo.

Aggiungete i filetti di acciughe sott’olio sgocciolati e fateli sciogliere con un po’ di acqua di cottura della pasta. Unite poi il peperoncino fresco tagliato a listarelle.

Mentre il tutto si insaporisce sgocciolate l’olio dal tonno e versatelo in padella. Lasciate insaporire e poi bagnate anche questo con un po’ di acqua di cottura della pasta.

Aggiungete la passata di pomodoro e cuocete una decina di minuti. Avete giusto il tempo per lessare la pasta in acqua bollente e salata. Quindi non appena le mezze maniche saranno al dente scolatele direttamente nel sugo.

Fate insaporire qualche istante, aggiustate di sale, pepe e profumate con del prezzemolo tritato a piacere.

Mezze maniche con il tonno – Consigli utili

Le mezze maniche con il tonno vanno consumate appena cotte. Si possono conservare in frigorifero chiuse in contenitore ermetico per 1 giorno, ovviamente prima di consumare la pasta avanzata deve essere scaldata, la pasta tende a diventare più molle.

A piacimento potete aggiungere anche dei capperi e/o delle olive nere per dare alle vostre mezze maniche un sapore più deciso e intenso.