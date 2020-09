Ricetta funghi ripieni: ingredienti, preparazione e consigli

La ricetta di oggi è molto semplice, veloce e anche economica, andremo a vedere come si preparano i funghi ripieni, un antipasto molto simpatico da preparare oltre che gustoso, gli amanti dei funghi ne andranno matti, ottimi da servire anche come contorno eventualmente, in accompagnamento ad un secondo piatto di carne.

Funghi ripieni – Ingredienti

Funghi champignon piccoli pezzi (270 g) 12

Aglio 1 spicchio

Olio extravergine d’oliva 2 cucchiai

Prezzemolo 2 ciuffi

Pane solo la mollica 30 g

Grana Padano DOP (di cui 10 g per gratinare) 40 g

Brodo vegetale 50 ml

Sale fino 1 pizzico

Pepe nero q.b.

Funghi ripieni – Preparazione

Per preparare i funghi ripieni, iniziate dalla pulizia dei funghi: eliminate la terra in eccesso e sciacquateli velocemente sotto l’acqua, quindi asciugateli delicatamente. Staccate il gambo dalla testa del fungo champignon tenendo con una mano il cappello del fungo e con l’altra torcete e tirate il gambo, facendo molta attenzione a non rompere il cappello del fungo.

Grattate i gambi con la lama di un coltello e tritateli.

In una padella versate l’olio e fate soffriggere l’aglio sbucciato intero. Una volta che l’aglio si sarà dorato aggiungete i gambi dei funghi tritati e fateli rosolare per circa 5 minuti. Togliete l’aglio a fine cottura.

Mentre i funghi rosolano, versate in un mixer la mollica di pane e tritatela finemente.

Una volta che i funghi saranno cotti, trasferiteli in una ciotola e unite la mollica tritata, il formaggio grattugiato tenendone da parte un po’ per la gratinatura, la mollica di pane, e il prezzemolo tritati.

Salate e pepate a piacere. Mescolate con un cucchiaino e infine unite il brodo vegetale per ottenere un impasto piuttosto denso e cremoso.

Spellate i cappelli degli champignon, riempite le teste di champignon con l’impasto aiutandovi con un cucchiaino; poi spennellatele con l’uovo e disponetele in una teglia rivestita di carta da forno, con la parte della farcitura rivolta verso l’alto.

Cospargete con il Grana Padano grattugiato irroratele con un filo d’olio extravergine d’oliva e infornate in forno statico preriscaldato a 180° per 20-25 minuti. Una volta cotte le teste di champignon farcite irrorandole con un filo di olio d’oliva e decorate il piatto con un rametto di prezzemolo fresco.

Funghi ripieni – Consigli utili

Conservate i funghi ripieni dopo cotti in frigorifero per 1-2 giorni. Si possono congelare se avete utilizzato tutti ingredienti freschi.

Per il ripieno potete scegliere di farcire le teste di champignon con i vostri ingredienti preferiti: un ripieno di verdure, tonno o prosciutto cotto ad esempio.