Quale pasta scegliere: la migliore per stare bene è questa…

Si fa presto a dire pasta: cosa sappiamo sulla qualità e la provenienza del grano? Da cosa dipende la tenuta della cottura? Un mercato vastissimo, tra formati, acque e materie prime diverse: per orientarsi nella scelta della migliore pasta italiana, artigianale e non, è importante conoscere qualche caratteristica della pasta stessa, e stileremo anche una classifica con i marchi più consigliati italiani.

Differenza tra pasta industriale e artigianale

I parametri sono molti e diversi, dalla grandezza degli stabilimenti all’automatizzazione della filiera che determina anche la quantità di prodotto finale. C’è poi la scelta delle materie prime: per un pastificio industriale la qualità della materia prima è fondamentale, ma in un pastificio artigianale la scelta è certosina. Il pastificio artigianale è più libero nella creazione dei formati, spesso diversi dal solito e creati per esaltare le ricette della tradizione. Colorazione e cottura della pasta artigianale non sono uniformi e, infine, il prezzo per il consumatore è una differenza notevole di cui tenere conto: le paste industriali costano un media 1,50 euro al chilo, mentre quelle artigianali possono costare anche 6 euro al chilo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Ecco qualche consiglio per riconoscere una pasta di qualità

Buone proprietà di texture e cottura;

colore giallo omogeneo;

sapore simile a quello del grano maturo;

deve assorbire acqua aumentando di peso e di volume fino a due o tre volte.

Migliore pasta italiana artigianale: classifica

Felicetti

Fondato nel 1908, è lo stabilimento di pasta artigianale più a nord d’Italia, in Val di Fiemme, e si distingue per la produzione di pasta biologica monograno. Il pastificio Felicetti si trova a Predazzo (TN). Benedetto Cavalieri

Il “Molino e Pastificio Benedetto Cavalieri” inaugura il 7 luglio 1918: oggi produce 32 formati di semola di grano duro tra cui i celebri Spaghettoni e le Ruote pazze, e 8 formati di pasta integrale biologica. Il Pastificio Benedetto Cavalieri si trova a Maglie (LE). Dei Campi

A guidare l’azienda ci sono Giuseppe e Giovanna Di Martino, pastai di Gragnano di terza generazione e moderni interpreti della tradizione. Il grano duro utilizzato è di origine esclusivamente italiana, tra le varietà si trovano Saracolla, Simeto e Grecale. Il Pastificio dei Campi si trova a Gragnano (NA). Verrigni

Verrigni è un pastificio abruzzese nato nel 1898, è l’unico al mondo a trafilare in oro alcuni formati di pasta. Si trova a Roseto degli Abruzzi (TE). Pastificio Masciarelli

Pastai dal 1867 questo incredibile pastificio in provincia de L’Aquila utilizza il 100% di grani italiani certificati. L’imperfezione dei 17 formati sono garanzia di artigianalità.

Migliore pasta italiana: Classifica della pasta industriale