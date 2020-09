Il limone ha numerose proprietà benefiche per la nostra salute e può essere anche utilizzato per altri scopi. Iniziare la giornata con un bicchiere di acqua tiepida e del succo di limone è un rimedio naturale adatto alla depurazione, con effetto drenante e accelera il metabolismo. Il limone, però, è molto utile anche per la casa, ad esempio può essere utilizzato per pulire e donare brillantezza. Si presta molto anche alla cosmesi. Con il limone è infatti possibile preparare impacchi, maschere e creme, ha un effetto purificante e lisciante.

Limone e i suoi utilizzi

Il limone può essere utilizzato al mattino con un bicchiere d’acqua tiepida, ma i suoi benefici si presentano anche se utilizzato per condire preparazioni alimentari. Tra i vari benefici abbiamo:

Azione antiossidante: contrasta i radicali liberi e previene l’invecchiamento cellulare

Depura e disintossica, favorendo l’eliminazione delle tossine accumulate nel nostro corpo

Azione antibatterica generale e anche a livello dell’intestino

Rinforza il nostro sistema immunitario

Facilita la digestione

Combatte nausea, dissenteria e mal di testa

Favorisce l’assorbimento del ferro, contrastando l’anemia

Previene i tumori

Anti stress

Azione energizzante

Usi domestici del limone

Il limone può essere tranquillamente utilizzato anche per uso domestico. Può infatti essere utilizzato per la pulizia del rame e dell’ottone, donandogli brillantezza. Neutralizza gli odori ed è un forte potente sgrassante.

Gli usi cosmetici del limone

Il limone è un potente rimedio naturale contro i numerosi inestetismi della pelle. Leviga, purifica, dona lucentezza e tonicità. Contrasta la cellulite, dato che facilita l’eliminazione delle tossine e riduce la ritenzione idrica. Rende i capelli più lucidi. Schiarisce le occhiaie.

Elimina le macchie più scure della pelle.

Usa il limone per il dolore alle ginocchia: ecco cosa fare

Alcuni frutti, sono ottimi per la nostra salute. Contengono varie vitamine che ci aiutano a sostenere il nostro sistema immunitario, assumere vitamine naturali, ci aiuta in ogni caso. E anche per il dolore alle ginocchia esiste un rimedio. E’ salutare non solo assumere i frutti, ma anche, nel caso in cui ci interessasse, utilizzare i frutti per la cura della propria pelle o del proprio corpo. Tra i tanti, troviamo il limone, che è importantissimo per il nostro corpo.

Come utilizzare il limone per sbarazzarsi del dolore alle ginocchia

Non tutti sanno, che il limone è ottimo anche per curare alcuni dolori alle articolazioni, come ad esempio, le ginocchia. Questo è il classico caso in cui, non tutti credono sia possibile che applicare il limone sulle parti doloranti, in questo caso le ginocchia, faccia effetto. Ma ora vi spighiamo cosa fare, vedrete che i risultati saranno sorprendenti.

Il rimedio per le ginocchia

Insomma, per preparare questo rimedio contro il dolore alle ginocchia, vi basteranno soltanto due limoni e dell’olio di semi di sesamo. Dovrete, tagliare a pezzetti il limone e metterli in un panno, possibilmente di puro cotone, inumidito prima con dell’olio di semi di sesamo caldo. Successivamente, dovrete tamponare il vostro panno inumidito su della carta da forno, così da eliminare l’eccesso e applicarlo sulle ginocchia doloranti per circa 15 minuti. Il limone è un potente antinfiammatorio, sicuramente, vi solleverà, anche se per poco tempo, da dolori alle ginocchia che possono compromettere la vostra mobilità.