Riccetta plumcake con le zucchine: ingredienti, preparazione e consigli

Tra gli ortaggi che la stagione estiva ci regala, le zucchine con i loro fiori sono sicuramente quelle più amate da tutti, tant’è che non solo le mangiano gli adulti, ma anche i bambini. Sono molto versatili, dato che con le zucchine si possono preparare moltissimi piatti, come antipasti, contorni, primi e anche secondi, ottime anche per i loro valori nutrizionali e per i loro nutrienti. Noi oggi abbiamo deciso di preparare una ricetta molto sfiziosa, il plumcake con le zucchine, perfetto da mangiare sia caldo che freddo, ottimo sia come secondo piatto, che come piatto unico e perché no anche come aperitivo se avete degli ospiti.

Plumcake con le zucchine – Ingredienti

Ingredienti per uno stampo da 26×11,5 cm

Zucchine con i fiori 300 g

Uova (circa 3) a temperatura ambiente 160 g

Farina 00 180 g

Latte intero a temperatura ambiente 100 g

Olio di semi di girasole 100 g

Provolone piccante 200 g

Menta 10 foglie

Lievito istantaneo per preparazioni salate 16 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Plumcake con le zucchine – Preparazione

Per realizzare il plumcake con le zucchine per prima cosa pulite le zucchine. Eliminate il pistillo interno e staccate i fiori che pulirete con un panno per eliminare eventuali residui di terra. Staccate le zucchine, spuntatele e lavatele sotto l’acqua corrente. Tagliate a rondelle le zucchine e i fiori, che una volta puliti peseranno circa 260 g.

Tagliate il provolone piccante prima a fette e poi da queste ricavate dei cubetti.

Occupatevi ora dell’impasto: in una ciotola versate le uova e montatele con le fruste elettriche fino a quando non saranno spumose. Incorporate a filo l’olio di semi e continuate a mescolare.

Versate anche il latte e infine salate e pepate. A parte setacciate la farina e lievito.

Incorporate le polveri poco alla volta con un cucchiaio, mescolando con le fruste a velocità moderata. Una volta che l’impasto sarà omogeneo, aromatizzate con le foglioline di menta e insaporite con il provolone e le zucchine con i fiori.

Mescolate e versate l’impasto in uno stampo da plumcake di 26 x 11,5 cm. Cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 50 minuti. Terminata la cottura, sfornate il plumcake alle zucchine e sformatelo ancora tiepido. Il plumcake con le zucchine è pronto per essere gustato.

Plumcake con le zucchine – Consigli utili

Conservate il plumcake con le zucchine in frigorifero per 2-3 giorni al massimo. Se preferite potete congelarlo, una volta cotto. In alternativa al provolone piccante potete usare del caciocavallo, la provola o una toma. Se non vi piace la menta potete non utilizzarla, la ricetta verrà benissimo ugualmente.