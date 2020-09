Ricetta gnocchi alla zucca: ingredienti, preparazione e consigli

Gli gnocchi sono un formato di pasta fresca che si prepara utilizzando le patate, nella versione che vi proponiamo noi oggi andremo a modificare un po’ la ricetta, perché vogliamo proporvi gli gnocchi alla zucca, dunque, oltre alle patate utilizzeremo anche la zucca. Stiamo andando incontro all’autunno, già si iniziano a trovare le zucche fresche, per cui questa ricetta è ottima da preparare e anche economica. Potete poi condire i vostri gnocchi come volete, ad esempio il semplicissimo condimento burro e salvia, la panna, una crema ai formaggi, magari anche con del semplice olio e parmigiano, insomma date libero sfogo alla vostra fantasia.

Gnocchi alla zucca – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone:

Zucca da pulire 500 g

Patate rosse 350 g

Farina 00 150 g

Fecola di patate 50 g

Uova (1 medio) 57 g

Sale fino 3 g

Pepe nero 1 pizzico

Noce moscata 1 pizzico

Gnocchi alla zucca – Preparazione

Per preparare gli gnocchi alla zucca iniziate facendo bollire le patate in abbondante acqua salata 1 per 30-40 minuti in base alla loro grandezza: dovranno risultare morbide ma non sfaldarsi, quindi non assorbire troppa acqua. Potete testare la loro cottura punzecchiandole con i rebbi di una forchetta, se riuscirete facilmente significa che sono cotte.

Mentre le patate cuociono, prendete la zucca e ricavatene delle fette che priverete dei semini e dei filamenti interni. Eliminate poi anche la buccia esterna; otterrete 350 g di polpa.

Tagliatela a fettine sottili che adagerete su una leccarda ricoperta con carta forno.

Cuocetele in forno statico preriscaldato a 200°C per 15-20 minuti fino a che non comincerà a seccare leggermente. La zucca in questo modo si asciugherà e non rilascerà l’acqua durante la preparazione degli gnocchi. Trascorso il tempo necessario, spegnete il forno e sfornate la zucca.

A questo punto anche le patate saranno ormai cotte ed avrete pronti gli ingredienti per preparare gli gnocchi di zucca. Lavorate gli ingredienti ancora caldi, specialmente le patate, per non disperdere gli amidi e far risultare colloso e più facilmente lavorabile l’impasto.

Setacciate la farina su una spianatoia e aiutandovi con le mani o con un cucchiaio create la classica forma a fontana.

Prendete le patate ancora calde e sbucciatele. Schiacciatele con l’apposito attrezzo schiacciapatate, regolando l’impasto di sale e pepe. Aromatizzate con un pizzico di noce moscata. Poi schiacciate anche la zucca ancora calda con lo schiacciapatate.

Lavorate velocemente l’impasto con un tarocco e sbattete un uovo. Date all’impasto nuovamente la forma a fontana e versatevi l’uovo sbattuto.

Incorporate l’uovo all’impasto aiutandovi con una forchetta e lavoratelo con un tarocco fino a che non risulterà omogeneo. Lavorate meno possibile l’impasto e velocemente. Dategli la forma di panetto e setacciatevi sopra la fecola che conferirà morbidezza all’impasto.

Lavorate ancora velocemente l’impasto con un tarocco per amalgamare la fecola e dategli infine la forma sferica. Lasciatelo riposare a temperatura ambiente coperto da un canovaccio per almeno 10 minuti.

Trascorso il tempo di riposo riprendete il panetto, spolverizzate il piano di lavoro con poca farina e prendete un pezzettino di impasto. Dategli la forma di bastoncino e tagliatelo a piccoli bocconcini della dimensione circa di 1,5-2 cm. Ripetete l’operazione fino a terminare tutto l’impasto.

Passate ora gli gnocchi ad uno ad uno sui rebbi di una forchetta o con il riga gnocchi per dare loro il classico disegno a righe sulla superficie. Mano a mano che li formate disponeteli su un canovaccio infarinato. I vostri gnocchi di zucca sono ora pronti per essere utilizzati.

Per utilizzarli, cuoceteli una porzione per volta nell’acqua bollente, attendendo che risalgano in superficie. Appena riaffioreranno, prendeteli con una schiumarola, scolateli bene ed ecco pronti i vostri gnocchi alla zucca.

Gnocchi alla zucca – Consigli utili

E’ preferibile consumare gli gnocchi alla zucca appena cotti. Se avanzano, poneteli in un contenitore ermetico, quindi conservateli in frigorifero per massimo 1 giorno.

Gli gnocchi di zucca possono essere anche congelati se avete utilizzato solo ingredienti freschi, meglio porli su un vassoio però, altrimenti tendono ad attaccarsi tra loro. Condite i vostri gnocchi alla zucca come più vi piace, date sfogo alla vostra fantasia.