Parecchie persone soffrono di pressione bassa, il termine corretto sarebbe ipotensione. Un individuo può essere considerato ipoteso quando i valori della sua pressione arteriosa sono inferiori a 100 mm Hg per la massima e a 60 mm Hg per la minima. La pressione bassa può essere tollerata da un soggetto oppure provocare astenia, vertigini, disturbi della vista fino alla perdita di coscienza. Questo disturbo è molto più frequente nelle donne, specialmente quelle con corporatura esile. Per combattere la pressione bassa possiamo contare su alcuni alimenti che possono aiutarci a stabilizzare la pressione e a migliorare il nostro benessere. Uno di questi è l’acqua, infatti bere molto, reintegra sodio e sali minerali.

Cosa mangiare per alzare la pressione: lista

Ci sono degli alimenti che sono in grado di determinare un aumento della pressione, infatti sono alimenti che non dovrebbero essere consumati in grandi quantità da chi, invece, è affetto dalla problematica opposta, ovvero l’ipertensione, la pressione alta. Noi in questo articolo andremo a fornirvi una breve lista che include gli alimenti che dovrebbero essere consumati se si soffre di pressione bassa, vediamoli insieme.

Salsa di soia; carne; prosciutto crudo; pane; frutta; verdura.

Uno degli alimenti consigliati a chi soffre di pressione bassa è la carne, questo perché, durante tutto il processo di produzione e lavorazione, viene arricchita di sale; in particolare preparazioni come la salsiccia o gli insaccati in genere, sono un vero toccasana per fare il carico di sodio purché non se ne abusi. Ideale è anche il consumo di prosciutto crudo dato che passa almeno un mese nel sale per arrivare al prodotto finito, è quindi ricchissimo di sale.

Uno dei principali sintomi dell’ipotensione è la spossatezza ed il calo di energia. Ottimo per fare un pieno di sodio e carboidrati è il pane. Non tutto il pane è salato, ma, i cereali in esso contenuti sono ricchi di sodio che forniscono energia duratura per il corpo. Da non trascurare, per chi soffre di pressione bassa, è l’assunzione di verdure. Meglio scegliere quelle ricche di acqua come le cipolle, le zucchine ed i peperoni. Lo stesso principio si applica alla frutta: da prediligere l’anguria, il melone ed il kiwi.

L’acqua per alzare la pressione?

Un alimento da tenere in considerazione per aumentare la pressione è l’acqua: la causa più frequente della diminuzione della pressione è la disidratazione quindi è preferibile bere molta acqua per arricchirsi di potassio, magnesio e sodio i veri alleati per combattere il caldo. Possiamo salare un po’ di più i nostri piatti e consumare alimenti ricchi di acqua come le verdure e la frutta ma vediamo più nello specifico i cinque alimenti con i maggiori benefici.

Se tutti questi piccoli consigli non dovessero migliorare la situazione, vi consigliamo di chiedere consiglio ad un medico esperto, in modo tale che possa consigliarvi un integratore contro la spossatezza, e che possa valutare le vostre condizioni di salute, questo perché, come la pressione alta, anche la pressione bassa può essere pericolosa per la nostra salute.