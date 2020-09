Ricetta carpaccio di polipo: ingredienti, preparazione e consigli

Il carpaccio di polipo è una pietanza leggera e dalla presentazione molto raffinata che può essere servita come antipasto o come secondo piatto; il carpaccio viene preparato lessando il polipo con spezie ed aromi per poi pressarlo in una forma cilindrica e lasciarlo raffreddare in frigorifero almeno 24 ore. Trascorso il tempo necessario, verrà tagliato finemente e condito con olio, limone, prezzemolo e sale.

Carpaccio di polipo – Ingredienti

Ingredienti per il polipo:

Polipo 1,5 kg

Carote 1

Cipolle 1

Bacche di ginepro 6

Pepe nero in grani 4

Sale fino q.b.

Sedano costa 1

Alloro 2 foglie

Per la citronette:

Succo di limone 1

Sale fino q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Per condire:

Aglio 1 spicchio

Prezzemolo q.b.

Carpaccio di polipo – Preparazione

Per preparare il carpaccio di polipo iniziate dalla pulizia del polpo prendete il polipo e con un coltello affilato fate un’incisione lungo la sacca e asportate gli occhi e il rostro, svuotate anche l’interno della sacca e, se avete a che fare con un polpo di dimensioni grosse, intenerite le carni battendole leggermente con un pestacarne.

Sciacquate molto bene il polipo sotto l’acqua corrente, stando attenti a rimuovere ogni residuo di sabbia o altre impurità dai tentacoli.

Riempite di acqua per una pentola capiente, aggiungete la carota pelata, la cipolla mondata e tagliata a metà, i gambi di sedano, le foglie di alloro, le bacche di ginepro, i grani di pepe e il sale. Portate ad ebollizione il tutto, poi calate ed estraete per 4-5 volte le punte dei tentacoli del polipo nel liquido bollente, in modo che si arriccino.

Immergete completamente il polipo nel liquido bollente e lasciatelo cuocere per circa 70 minuti. Il polpo dovrà risultare cotto ma ancora sodo, quindi verificatene la cottura affondando una forchetta nelle carni. Quando il polipo sarà cotto, estraetelo dal liquido di cottura, scolatelo, tagliatelo in 4-5 pezzi.

Preparate poi la bottiglia di plastica con la quale darete forma cilindrica alle carni del polipo: tagliate la sommità e inserite all’interno il polipo in modo armonioso, poiché una volta pressati formeranno un disegno sulla fetta che taglierete, quindi bucherellate il fondo con una forbice appuntita, operazione che servirà per fare fuoriuscire il liquido in eccesso mentre presserete il polipo e introducetelo nella bottiglia che avrete poggiato sopra ad un piatto; aiutandovi con una bottiglia di vetro ben pulita di dimensioni leggermente più piccole di quella di plastica, pressate le carni del polpo spingendole verso il basso; come potrete notare, dai buchi presenti sul fondo della bottiglia, fuoriuscirà parecchio liquido di cottura.

Con le forbici tagliate le estremità della bottiglia per formare delle linguette che poi richiuderete su se stesse verso il centro della bottiglia poi con la pellicole avvolgete il polpo nella bottiglia ben stretto e poneteci un altro peso sopra.

Così pressato, ponete il polpo nella parte più fredda del frigorifero per almeno 24 ore, dopodiché, al momento di servirlo, tagliate la bottiglia di plastica, estraete il polpo in un unico blocco cilindrico ed affettatelo finemente con un coltello o, meglio ancora, con una affettatrice come se fosse un salame.

Quindi preparate la citronette che servirà per insaporire il polpo, emulsionando succo di limone, olio d’oliva e un pizzico di sale. Disponete le fette di polpo su di un piatto da portata, cospargetele con del prezzemolo tritato, l’aglio e condite con la citronette.

Carpaccio di polipo – Consigli utili

Conservate il carpaccio di polipo coperto con pellicola trasparente in frigorifero per 1-2 giorni. Il polpo fresco può essere congelato, dopo essere stato eviscerato, per una settimana circa prima di utilizzarlo.